Правительство дало пяти объединенным волостям имена, которых те не хотели

Во вторник правительство утвердило решения об объединении и географическом названии семи волостей, вопрос о которых рассматривался в совете по топонимам.
Некоторые объединяемые в ходе административной реформы волости желали носить имя, которое не нравилось совету. Так, утвержденная правительством волость Рыуге хотела именоваться Хааньямаа, Кехтна — Кехтнаканди, Хальяла — Лахемаа, Тойла — Пыхьяраннику, Выру — Выханду.
В результате долгих обсуждений лишь две волости из семи получили те имена, которые хотели — Хийумаа и Мульги.
Tallinn, Квартира, 159 900 EUR
Keila vald, Квартира, 115 000 EUR
Зарегистрированные (0) Анонимные (0)