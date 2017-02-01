01.02.2017, 15:30

Правительство дало пяти объединенным волостям имена, которых те не хотели

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rus.delfi.ee
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toila
Foto: Andres Putting

Во вторник правительство утвердило решения об объединении и географическом названии семи волостей, вопрос о которых рассматривался в совете по топонимам.

Некоторые объединяемые в ходе административной реформы волости желали носить имя, которое не нравилось совету. Так, утвержденная правительством волость Рыуге хотела именоваться Хааньямаа, Кехтна — Кехтнаканди, Хальяла — Лахемаа, Тойла — Пыхьяраннику, Выру — Выханду.

В результате долгих обсуждений лишь две волости из семи получили те имена, которые хотели — Хийумаа и Мульги.

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