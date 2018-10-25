25.10.2018, 19:05

Правительство: ценные сельскохозяйственные земельные угодья нуждаются в правовой защите


rus.delfi.ee
EST
Правительство: ценные сельскохозяйственные земельные угодья нуждаются в правовой защите
Foto: Ago Tammik

Сегодня правительство Республики представило Рийгикогу проект закона с целью обеспечения правовой защиты сельскохозяйственных земель с высокой плодородностью и их почвенного покрова, сообщает Министерство сельской жизни.

”Правовая охрана ценных сельскохозяйственных земель становится все более важной, так как вместе с ростом населения в мире растет потребность в продовольствии, — сказал министр сельской жизни Тармо Тамм. — Возможности для расширения сельскохозяйственных земель на сегодняшний день в значительной степени исчерпаны. Поэтому мы должны уделять особое внимание защите и сохранению ценных сельскохозяйственных земель в качестве основного источника производства продовольствия”.

Цель Закона о ценной сельскохозяйственной земле — защита сельскохозяйственных земель с высокой плодородностью в качестве невозобновляемого ресурса, что является важнейшей гарантией производства продуктов питания. Защита ценных сельскохозяйственных земель является национальной задачей, которая может быть выполнена путем установления общих правовых принципов по всей стране, ограничения строительства на этих землях, предотвращения облесения и изменения цели использования земель.

Для обеспечения продовольственной безопасности нужен обзор ценных сельскохозяйственных угодий. Массивы сельскохозяйственных земель, включая ценные сельскохозяйственные угодья, должны отображаться на тематической карте, где отслеживаемые во времени данные будут надежны и общедоступны, включая информацию о площади и бонитете этих массивов.

Европейский парламент также обращает внимание на вопрос защиты почвенного покрова сельскохозяйственных земель, призывая государства лучше учитывать охрану сельскохозяйственных земель и сделок с землей в своих национальных предписаниях.

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