Правительственная комиссия: зарубежная программа ЭР100 — это история успеха экспорта эстонской культуры

На сегодняшнем заседании правительственная комиссия по празднованию столетия Эстонской Республики пришла к выводу, что завершившаяся зарубежная часть юбилейной программы стала самым мощным централизованным проектом по экспорту эстонской культуры, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Помимо масштабной программы внутри страны, юбилейный год нашей любимой Эстонии гремел на многих знаменитых сценах мира. Я очень рад, что мы смогли отметить день рождения нашей страны со многими живущими за границей соотечественниками и зарубежными друзьями Эстонии. Торжества в честь столетия Эстонии за два года прошли в 35 странах, где состоялось более 500 различных культурных событий”, — сказал председатель комиссии Юри Ратас.
”Мероприятия зарубежной культурной программы вызвали большой резонанс и помогли представить всему миру наш народ, нашу культуру и наше государство. Совершенно точно речь идет о самом мощном централизованном проекте по экспорту эстонской культуры. Зарубежная юбилейная программа — это, несомненно, успех по очень многим показателям. Я от всего сердца благодарю всех, кто участвовал в организации мероприятий ЭР100 и помог достойно отметить день рождения нашей Эстонии”, — добавил Ратас.
Подготовкой зарубежной программы празднования юбилея Эстонской Республики Государственная канцелярия занялась в ноябре 2013 года. Важную роль в составлении программы сыграла межведомственная рабочая группа, которая приступила к работе несколькими месяцами позже. Официально события зарубежной юбилейной программы начались 1 июля 2017 года с началом председательства Эстонии в Совете ЕС и завершились в последний день юбилейного года.
Правительственная комиссия также получила обзор юбилейных торжеств, которые продолжатся в 2019 году. В этот период в фокусе внимания будет столетие Освободительной войны.
Правительственная комиссия для координации событий, связанных со столетием Эстонской Республики, работает под председательством премьер-министра. В нее входят министр образования и науки, министр культуры, министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции, государственный секретарь и представитель президента.
Торжества по случаю столетия Эстонской Республики продлятся до 2 февраля 2020 года, когда исполнится сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора.