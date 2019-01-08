Правительственная комиссия: зарубежная программа ЭР100 — это история успеха экспорта эстонской культуры

”Помимо масштабной программы внутри страны, юбилейный год нашей любимой Эстонии гремел на многих знаменитых сценах мира. Я очень рад, что мы смогли отметить день рождения нашей страны со многими живущими за границей соотечественниками и зарубежными друзьями Эстонии. Торжества в честь столетия Эстонии за два года прошли в 35 странах, где состоялось более 500 различных культурных событий”, — сказал председатель комиссии Юри Ратас.

”Мероприятия зарубежной культурной программы вызвали большой резонанс и помогли представить всему миру наш народ, нашу культуру и наше государство. Совершенно точно речь идет о самом мощном централизованном проекте по экспорту эстонской культуры. Зарубежная юбилейная программа — это, несомненно, успех по очень многим показателям. Я от всего сердца благодарю всех, кто участвовал в организации мероприятий ЭР100 и помог достойно отметить день рождения нашей Эстонии”, — добавил Ратас.

Подготовкой зарубежной программы празднования юбилея Эстонской Республики Государственная канцелярия занялась в ноябре 2013 года. Важную роль в составлении программы сыграла межведомственная рабочая группа, которая приступила к работе несколькими месяцами позже. Официально события зарубежной юбилейной программы начались 1 июля 2017 года с началом председательства Эстонии в Совете ЕС и завершились в последний день юбилейного года.