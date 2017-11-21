Правительственная комиссия обсудила изменения в государственной пенсии по старости

Собравшаяся сегодня в Министерстве социальных дел правительственная комиссия реформы социального страхования обсудила изменения в государственной пенсии по старости и получила обзор процесса подготовки поправок к закону. Планируется, что законопроект будет представлен правительству в марте следующего года. Законопроект будет направлен на публичное согласование в течение ближайших недель, сообщает Министерство социальных дел.

”Установленные в январе на совещании правительства рамки привнесут большие и принципиальные изменения, чтобы пенсионная система соответствовала демографическим изменениям и меняющемуся рынку труда, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива. — У нас стареющее население и общество все больше нуждается в способности адаптироваться и гибкости — эта задача стоит перед всем обществом”.

19 января 2017 года правительство решило продолжить работу над поправками к пенсии по старости. При вступлении поправок пенсионной реформы в силу в дальнейшем можно будет самому выбирать время выхода на пенсию, получать пенсию частично, допускать приостановление выплаты своей пенсии и возобновлять ее в подходящее время. Для того, чтобы пенсионная система соответствовала демографическим трендам и можно было выплачивать соответствующие нынешним пенсии в условиях сокращения числа жителей, с 2027 года государственная пенсия по старости будет увязана с предполагаемой продолжительностью жизни.

Правительство поставило перед Министерством социальных дел и Министерством финансов задачу представить отражающий эти изменения законопроект в первом квартале 2018 года правительству без намерения о разработке.

В ходе составления законопроекта и пояснительной записки прошло четыре дискуссии с социальными партнерами: 28 февраля, 26 апреля, 12 сентября и 7 ноября. К дискуссиям были привлечены Центральный союз профсоюзов Эстонии, Центральная организация профсоюзов служащих TALO, Центральный союз работодателей Эстонии и Ассамблея сотрудничества Эстонии.

Сейчас люди уходят с рынка труда зачастую уже до достижения пенсионного возраста, и чаще всего это объясняется проблемами со здоровьем или недугом, а также сложностями в поиске новой работы. Из проведенного в 2015 году центрами Emor и Praxis исследования о положении пожилых жителей Эстонии выяснилось, что свыше трех четвертей работающих пожилых надеются продолжить работать и после достижения пенсионного возраста.