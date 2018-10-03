03.10.2018, 19:25

Правительственная комиссия ЭР100: жители Эстонии положительно восприняли юбилейный год

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rus.delfi.ee
EST
Viljandimaal on Eesti lipu värvides silopallid
Viljandimaal on Eesti lipu värvides silopallidFoto: Kenno Soo

Собравшаяся вчера правительственная комиссия по вопросам столетия Эстонской Республики признала, что юбилейный год положительно воспринят жителями Эстонии. В программе ЭР100 насчитывается уже свыше 2700 событий, и, согласно исследованию, 86% респондентов остались довольны организацией мероприятий по случаю юбилея.

”Наш общий день рождения разделяет большинство жителей Эстонии — 86% респондентов довольны организацией юбилейных мероприятий. Особую радость доставляет то, как люди подхватили события юбилейного года и внесли в них свой вклад — на сегодняшний день в программе насчитывается уже 2766 событий в Эстонии и за границей”, — сказал руководитель правительственной комиссии премьер-министр Юри Ратас.

Правительственная комиссия получила обзор мероприятий, прошедших юбилейным летом. Летом завершилось начинание ”100 дубов Эстонии”, в рамках которого было посажено свыше 30 юбилейных дубрав из выращенных детьми желудей, также в летние месяцы состоялись множество крупных событий, привезенных в Эстонию специально по случаю ЭР100. ”Кульминацией юбилейного лета стала большая праздничная неделя, в течение которой по всей Эстонии прошло более 200 народных мероприятий”, — сказал Ратас.

В международный день музыки также завершилась длившаяся четыре года инициатива ЭР100 ”Каждому ребенку свой музыкальный инструмент”, с которым свыше 400 школ, музыкальных школ, школ по интересам и оркестров получили в пользование приблизительно 3000 новых музыкальных инструментов. ”Общая стоимость инструментов составила 1,8 млн евро, финансовую помощь на их приобретение оказали как местные самоуправления, так и частные лица”, — отметил Ратас.

Большой интерес среди жителей и гостей Эстонии вызвала серия юбилейных походов ЭР100, в рамках которой состоялось более 200 походов по всей Эстонии. Крайне популярной оказалась также художественная программа ЭР100 вместе с выставкой Михеля Зиттова в музее KUMU. ”По случаю всех юбилейных событий важно отметить поддержку предприятий, без которой юбилейный год Эстонии не был бы таким, каким он стал сейчас”, — сказал Ратас.

События ЭР100 вышли также за пределы Эстонии, добравшись до наших южных и северных соседей, о них известно в Великобритании, США, Японии и более широко по всему миру. ”Отдельного внимания заслуживает до сих пор крупнейшая в мировой истории акция по уборке мусора ”Всемирный день чистоты”, которая зародилась именно в Эстонии”, — отметил Ратас.

Кроме того, правительственной комиссии был представлен обзор планируемых событий по случаю 100-летия Эстонской Республики с октября нынешнего года до февраля следующего года. Начиная с ноября этого года, большая часть событий фокусируется на праздновании 100-летия Эстонской освободительной войны.

Для координации празднования 100-летия Эстонской Республики была сформирована правительственная комиссия, председателем которой является премьер-министр и в состав которой входят министр образования и науки, министр культуры, министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции, государственный секретарь и представитель Президента Республики.

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