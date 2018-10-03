Правительственная комиссия ЭР100: жители Эстонии положительно восприняли юбилейный год

Большой интерес среди жителей и гостей Эстонии вызвала серия юбилейных походов ЭР100, в рамках которой состоялось более 200 походов по всей Эстонии. Крайне популярной оказалась также художественная программа ЭР100 вместе с выставкой Михеля Зиттова в музее KUMU. ”По случаю всех юбилейных событий важно отметить поддержку предприятий, без которой юбилейный год Эстонии не был бы таким, каким он стал сейчас”, — сказал Ратас.
События ЭР100 вышли также за пределы Эстонии, добравшись до наших южных и северных соседей, о них известно в Великобритании, США, Японии и более широко по всему миру. ”Отдельного внимания заслуживает до сих пор крупнейшая в мировой истории акция по уборке мусора ”Всемирный день чистоты”, которая зародилась именно в Эстонии”, — отметил Ратас.
Кроме того, правительственной комиссии был представлен обзор планируемых событий по случаю 100-летия Эстонской Республики с октября нынешнего года до февраля следующего года. Начиная с ноября этого года, большая часть событий фокусируется на праздновании 100-летия Эстонской освободительной войны.
Для координации празднования 100-летия Эстонской Республики была сформирована правительственная комиссия, председателем которой является премьер-министр и в состав которой входят министр образования и науки, министр культуры, министр иностранных дел, министр обороны, министр юстиции, государственный секретарь и представитель Президента Республики.