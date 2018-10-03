Правительственная комиссия ЭР100: жители Эстонии положительно восприняли юбилейный год

”Наш общий день рождения разделяет большинство жителей Эстонии — 86% респондентов довольны организацией юбилейных мероприятий. Особую радость доставляет то, как люди подхватили события юбилейного года и внесли в них свой вклад — на сегодняшний день в программе насчитывается уже 2766 событий в Эстонии и за границей”, — сказал руководитель правительственной комиссии премьер-министр Юри Ратас.

Правительственная комиссия получила обзор мероприятий, прошедших юбилейным летом. Летом завершилось начинание ”100 дубов Эстонии”, в рамках которого было посажено свыше 30 юбилейных дубрав из выращенных детьми желудей, также в летние месяцы состоялись множество крупных событий, привезенных в Эстонию специально по случаю ЭР100. ”Кульминацией юбилейного лета стала большая праздничная неделя, в течение которой по всей Эстонии прошло более 200 народных мероприятий”, — сказал Ратас.

В международный день музыки также завершилась длившаяся четыре года инициатива ЭР100 ”Каждому ребенку свой музыкальный инструмент”, с которым свыше 400 школ, музыкальных школ, школ по интересам и оркестров получили в пользование приблизительно 3000 новых музыкальных инструментов. ”Общая стоимость инструментов составила 1,8 млн евро, финансовую помощь на их приобретение оказали как местные самоуправления, так и частные лица”, — отметил Ратас.