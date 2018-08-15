Правительства Эстонии и Латвии проведут в Риге первое совместное заседание

На заседании, председательствовать на котором будут премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его латвийский коллега Марис Кучинскис, будет обсуждаться региональное сотрудничество, укрепление безопасности, проекты из области энергетики и транспортной инфраструктуры, сотрудничество в сфере цифрового развития и актуальные для Европейского союза темы.

Премьер-министры Эстонии и Латвии дадут по итогам заседания совместную пресс-конференцию.

Министры внутренних дел двух стран подпишут межправительственный договор об обмене данными регистров народонаселения. Министры иностранных дел вручат премию за развитие эстонского и латышского языков. Члены правительства Эстонии также подарят Национальной библиотеке Латвии книги.

Прежде, чем направиться в Ригу, все члены правительства Эстонии посадят в поселке Хяэдемеэсте дубовую аллею в честь столетия Эстонии.