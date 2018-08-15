15.08.2018, 08:15

Правительства Эстонии и Латвии проведут в Риге первое совместное заседание

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rus.delfi.ee
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Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Правительства Эстонии и Финляндии 21 августа проведут в здании Национальной библиотеки Латвии в Риге первое совместное заседание в честь столетия обоих государств, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

На заседании, председательствовать на котором будут премьер-министр Эстонии Юри Ратас и его латвийский коллега Марис Кучинскис, будет обсуждаться региональное сотрудничество, укрепление безопасности, проекты из области энергетики и транспортной инфраструктуры, сотрудничество в сфере цифрового развития и актуальные для Европейского союза темы.

Премьер-министры Эстонии и Латвии дадут по итогам заседания совместную пресс-конференцию.

Министры внутренних дел двух стран подпишут межправительственный договор об обмене данными регистров народонаселения. Министры иностранных дел вручат премию за развитие эстонского и латышского языков. Члены правительства Эстонии также подарят Национальной библиотеке Латвии книги.

Прежде, чем направиться в Ригу, все члены правительства Эстонии посадят в поселке Хяэдемеэсте дубовую аллею в честь столетия Эстонии.

Tallinn Hockey weekend
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