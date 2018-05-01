Правительства Эстонии и Финляндии проведут в Таллинне совместное заседание

Правительства Эстонии и Финляндии проведут в пятницу, 7 мая, в Таллинне совместное заседание, которым отметят 100-летие обеих стран.

Во время заседания будет обсуждаться транспортное сообщение между Эстонией и Финляндией, а также сотрудничество в цифровой и культурной сфере и общие интересы в Европейском союзе, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Два братских народа объединяет сильная историческая и культурная связь, которая призывает ко все более тесному сотрудничеству и вдохновляет на то, чтобы вместе двигаться дальше, — отметил премьер-министр Эстонии Юри Ратас. — Правительство Эстонии впервые проводит совместное заседание с коллегами из другой страны, и это подчеркивает особенную связь эстонского и финского народов. В ходе совместного заседания мы обсудим темы, которые помогут еще более укрепить мост между нашими государствами и возвести новые месты".