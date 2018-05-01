Правительства Эстонии и Финляндии проведут в Таллинне совместное заседание

Правительства Эстонии и Финляндии проведут в пятницу, 7 мая, в Таллинне совместное заседание, которым отметят 100-летие обеих стран.
Во время заседания будет обсуждаться транспортное сообщение между Эстонией и Финляндией, а также сотрудничество в цифровой и культурной сфере и общие интересы в Европейском союзе, сообщает коммуникационное бюро правительства.
”Два братских народа объединяет сильная историческая и культурная связь, которая призывает ко все более тесному сотрудничеству и вдохновляет на то, чтобы вместе двигаться дальше, — отметил премьер-министр ЭстонииЮри Ратас. — Правительство Эстонии впервые проводит совместное заседание с коллегами из другой страны, и это подчеркивает особенную связь эстонского и финского народов. В ходе совместного заседания мы обсудим темы, которые помогут еще более укрепить мост между нашими государствами и возвести новые месты".
Члены правительства обсудят перспективы туннеля между Таллинном и Хельсинки и железнодорожное сообщение. В рамках дискуссии о цифровом сотрудничестве будут затронуты межгосударственный обмен данными и развитие электронных услуг. Также на совместном заседании пойдет речь о сотрудничестве в сфере культуры и образования, о роли языков небольших народов в современном мире и о сотрудничестве наших стран в Европейском союзе, прежде всего в сфере конкуренции, окружающей среды и торговли.
Эстония отметила свое столетия 24 февраля 2018 года, Финляндия — 6 декабря 2017-го.
Совместное заседание Эстонии и Финляндии начнется в понедельник, 5 мая, в 14.00 в конференц-центре Рийгикогу. В 17.15 премьер-министры Юри Ратас и Юха Сипиля дадут совместную пресс-конференцию в Торгово-промышленной палате. Также 7 мая состоится встреча канцлеров министерств двух стран.