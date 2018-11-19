19.11.2018, 13:40

Правильность регистрации места жительства в Таллинне должны проверить 18 000 человек


rus.delfi.ee
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Tallinn
TallinnFoto: Eero Vabamägi

Столичные власти напоминают, что из регистра народонаселения подлежат удалению люди, в графе адреса которых указан только район города, что грозит утратой предоставляемых муниципалитетом льгот и услуг.

В Таллинне риск оказаться исключенным из регистра затрагивает примерно 18 000 человек, поэтому столичные власти начнут соответствующую информационную кампанию, сообщила 19 ноября Раэпресс.

В 2019 года вступят в силу поправки в законодательстве, согласно которых по обоснованному требованию собственника жилья из регистра народонаселения удаляются люди, данные которых занесены туда с точностью до района города.

Такая ситуация может возникнуть у человека, который раньше снимал в Таллинне дом или квартиру, если после его выезда арендодатель попросил самоуправление выписать бывшего жильца, а по своему новому адресу человек не потрудился зарегистрироваться.

Удаление из регистра означает потерю права на предоставляемые таллиннцам льготы и услуги, включая бесплатный проезд в общественном транспорте, место для ребенка в детском саду или школе, а также социальные пособия.

Зарегистрировать место жительства можно на портале eesti.ee или лично в районной управе. Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться здесь.

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