Хотя инвалидная коляска является для ее пользователя неотъемлемой частью жизни, на улицах можно часто встретить людей в неподходящих им креслах. Правильно подобранное вспомогательное средство помогает предупредить и многие проблемы со здоровьем.

Терапевт центра вспомогательных средств Invaru Кайрит Пярна не советует использовать инвалидную коляску другого человека или выбирать ее по совету знакомых. ”Универсального решения нет, так как причины использования инвалидных колясок разные, как и состояние здоровья людей их использующих”, — пояснила Пярна. ”Например, человек, который хорошо держит туловище, не нуждается в дополнительной поддержке, тогда как человек со сниженным контролем тела может нуждаться в поддерживающей положение тела спинке, которая повторяет его контур”.

С чего начать?

По словам Пярна, выбирая инвалидную коляску стоит, прежде всего, задуматься о цели ее использования и возможных препятствиях. ”Важно учесть, сколько часов в день человек в ней проводит и какие действия он желает совершать. Также важно, будет ли коляска использоваться в помещении где есть пороги и ступеньки или же на улице где встречаются разные поверхности”, — пояснила Пярна. Она подчеркнула, что если человек с особыми потребностями или его представитель обратятся в центр вспомогательных средств, то во время консультации будут обсуждаться места где человек движется и его ежедневные дела, а если возникают проблемы с их выполнением, то можно найти подходящие решения.

Электрическая или обычная коляска?

Сегодня выбор инвалидных колясок широк и учитывает нужды людей с разным стилем жизни, так что каждый может выбрать именно ту, что наиболее подходит. ”Выбор не зависит от возраста, а от активности человека. Человеку с активным образом жизни и умелому пользователю коляски, подходят модели для активного движения с хорошей маневренностью и подвижностью, и которые также требуют от пользователя хорошего чувства равновесия. Более пассивным людям или пользователям с ограниченной подвижностью, больше подходят электрические модели, а также модели, которые передвигаются при посторонней помощи”, — пояснила Пярна, по словам которой правильно подобранное вспомогательное средство должно предоставлять человеку с особыми нуждами наилучшие возможности для самореализации.

Как выбрать правильный размер?

Выбрать коляску подходящую по размерам и оказываемой поддержке очень важно, так как это позволяет избежать напряжения и боли в мышцах и суставах, а также раздражения кожи, которое в худшем случае может привести к появлению пролежней. ”В нашем климате чаще советуется выбрать более широкое кресло, чтобы помещаться в него и в зимней одежде. Однако, движение на более широкой коляске напрягает туловище и плечи. Так как для движения руки нужно расставлять более широко, возникает большая нагрузка на плечевой комплекс, и на движение затрачивается больше энергии”, — пояснила Пярна. По ее словам, расстояние между боками кресла и одеждой не должно превышать одного сантиметра. Также пальцы должны доставать до центра заднего колеса если руки вытянуты по бокам и плечи находятся в нейтральном положении.

По словам Пярна, подходящая коляска дает человеку возможность заниматься различными хобби и быть активным членом общества. В то же время, многие люди не знают, что коляску нет необходимости покупать, и альтернативой является прокат. ”Прокат дает возможность быстро поменять коляску на более подходящую, если состояние человека изменится”, — пояснила Пярна и добавила, что и в этом случае кресло подгоняется под конкретного пользователя. Только в Invaru ежегодно берется в прокат почти 2000 инвалидных колясок, число которых постоянно увеличивается. При покупке инвалидной коляски, по действующему законодательству можно получить государственное пособие в размере до 90% от стоимости.

Центр вспомогательных средств Invaru — крупнейший эксперт Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра, которые располагаются в восьми городах республики, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.