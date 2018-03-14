”Правая рука” предполагаемого криминального авторитета Хуберта Хирва просит о выходе под залог в размере 50 000 евро

Считающийся финансовым директором ОПГ Хуберта Хирва Ардо Вилбре хотел бы выйти под залог в размере до 50 000 евро, о чем заявил сегодня в Таллиннском окружном суде, пишет Eesti Ekspress.

”Я мог бы попросить помощи у своей матери, у которой должны быть накопления, сделанные до выхода на пенсию. И у брата”, — сказал Вилбре, которому завтра исполняется 46 лет.

По словам Вилбре, его родственники могли бы взять кредит и заложить свое имущество. Государственный прокурор Эве Олеск категорично выступила против освобождения под залог. По ее мнению, подследственные спрятали часть улик по делу в тайниках, а также вынашивали план по введению следствия в заблуждение. Вилбре лично уничтожил некоторые носители информации. Также она подчеркнула, что в случае освобождения мужчины из-под стражи будет невозможно проследить, с кем он общается, что может нанести невосполнимый урон следствию.

Центральная криминальная полиция подозревает Вилбре в различных экономических преступлениях, в центре которых — ОПГ под руководством Хуберта Хирва и Павла Гаммера. Например, согласно подозрениям, работники принадлежащего Хирву и Гаммеру ресторана BeerHouse получали зарплату в конвертах. Вилбре как финансовый директор фирмы давал соответствующие распоряжения бухгалтерии. Предполагается, что полученный Вилбре криминальным путем доход составил около полумиллиона евро.

В ходе следствия была арестовано его имущество на сумму около 500 000 евро.

Защитник Вилбре Свен Силлар выразил на суде недовольство тем, что в стране заключаются под стражу люди с высшим образованием, подозревающиеся всего лишь в попытке совершения экономического преступления. Силлар привел в пример суд Латвии, который выпустил под залог в 100 000 евро подозреваемого в финансовых преступлениях Банка Латвии.

Суд вынесет решение по данному вопросу завтра.