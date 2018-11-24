24.11.2018, 17:50

Права акушеров на выписывание рецептов на лекарственные препараты будут расширены


rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Министр здоровья и труда подписала поправки к постановлению, которое регулирует назначение лекарственных препаратов, благодаря чему у акушеров будут расширены права на выписывание рецептов. Согласно изменениям, будет поддержана работа акушеров на первичном уровне, а также снижена очередь на гинекологическое лечение.

”В новых создаваемых центрах здоровья в команде семейных врачей начнут работать также и акушеры, которые могут решать большинство из гинекологических проблем уже на первичном уровне. И для того, чтобы поддержать их самостоятельную работу на первичном уровне, со следующего года мы расширим их права на выписывание рецептов”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Акушер — это специалист самостоятельного реагирования, который направляет, осматривает и консультирует женщину во время ее беременности и родов, в послеродовой период, а также помогает ей при решении проблем, связанных с гинекологией.

Благодаря изменениям акушеры смогут выписывать рецепты на те лекарственные препараты, которые предназначены для лечения заболеваний, вызванных грибком, а также для предотвращения возникновения инфекций и лечения у новорожденных дефицита витамина К.

К 2023 году по всей Эстонии будет построено по меньшей мере 55 современных центров здоровья первичного уровня, в которых помимо семейных врачей и сестер будут работать также физиотерапевт, сестра по уходу, акушер и ряд других специалистов в зависимости от необходимости.

Предложение расширить права акушеров на выписывание рецептов на лекарственные препараты представил Союз акушеров, которое поддержали Общество женских врачей, Таллиннская и тартуская высшие школы здравоохранения.

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