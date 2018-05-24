PPA выдал вид на жительство гражданину США для проживания со своим супругом в Эстонии

Ханно Ахонен сочетался в США узами брака с Джошем и молодожены переехали жить в Эстонию. В отличие от эстоно-американской однополой пары Сары и Кристины, мужчины вид на жительство для Джона от Департамента полиции и погранохраны получили, поскольку тот состоит в браке с гражданином Эстонии.

”Это означает перемены в трактовке PPA по части прибытия для проживание однополого супруга-иностранца в Эстонию. Самым разумным было бы четко и неоднозначно прописать и в законе данное изменение. Если заключенный за границей брак Эстонское государство принимает, то было бы разумным разрешить однополым людям вступать в брак и в Эстонии”, — сообщает Эстонский центр по правам человека в соцсетях.

Центр отмечает, что на момент бракосочетания в США Кристина являлась резидентом Эстонии, поэтому паре необходимо заключить в Эстонии договор о сожительстве и попытаться на его основании ходатайствовать о виде на жительство. Также при заключении брака Кристина проживала в Эстонии, поэтому суд исходил в своих решениях из эстонских законов.

Ситуация с Ханно и Джошем другая, поскольку до брака первый уже более десяти лет проживал в США.