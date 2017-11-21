PPA пытается продать купленный за миллион евро детектор по цене в 5000 евро, но пока безуспешно

Департамент приобрел детектор нефтезагрязнения в 2008 году за 15 млн крон или почти за миллион евро, сообщает rus.err.ee.

Теперь это высокотехнологичное устройство, которое может обнаруживать разливы нефти на земле или в воде, продается на портале osta.ee всего за 5000 евро.

Такая низкая цена объясняется тем, что для устройства не удалось получить соответствующий сертификат, необходимый в авиации, поэтому PPA не может его использовать.

"Требование сертификации первоначально было у одного из поставщиков, который потом отказался. Позже эта работа была заказана у испанской компании, которая также отказалась от сертификации", — объяснил один из руководителей PPA Аллан Оксманн новостному порталу ERR причину, почему прибор не был сертифицирован.

Начавшийся 16 ноября аукцион продлится до 14 декабря, и пока никаких предложений по покупке не было сделано. Проведенный ранее первый аукцион не увенчался успехом.