18.05.2018, 16:30

PPA планирует судиться с производителем ИД-карт. Переговоры ни к чему не привели

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Id-kaartFoto: Martin Ahven, Õhtuleht

Производитель эстонских ИД-карт совершил ошибку в генерировании ключей. Таким образом, к 1 июня следует обновить 12 500 карт, пишет Eesti Päevaleht.

Департамент полиции и погранохраны предъявил производителю ID-карт Gemalto претензию о нарушении требований безопасности и предъявил денежное требование. Производитель отрицает нарушение.

”Они вчера поздно вечером отреагировали на это требование и все отрицали. Больше они не отвечали”, — сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх. По словам эстонских экспертов, вести переговоры с Gemalto было трудно: фирма и слышать не желала об обнаруженной ошибке.

Сотрудничество Gemalto и Департамента полиции и погранохраны не ладится уже несколько лет. В 2016 ведомство решило сменить Gemalto на другого производителя. В то же время — в сентябре прошлого года — случился настоящий кризис ИД-карт, коснувшийся 750 000 документов. Была обнаружена ошибка к чипах.

В этом споре Gemalto и PPA постоянно предъявляли друг другу требования, но до сих пор иск никем никуда не подан. Вчера Кирх заявила, что, по всей видимости, решить проблему через суд — единственный вариант.

”Мы несколько раз встречались и пытались достичь договоренности, но безуспешно. Переговоры ни к чему не привели. Обсуждая дело между собой, мы ни к чему не пришли, а обе стороны хотели бы решения, и нет смысла больше тянуть”, — пояснила она.

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