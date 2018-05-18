PPA планирует судиться с производителем ИД-карт. Переговоры ни к чему не привели

Производитель эстонских ИД-карт совершил ошибку в генерировании ключей. Таким образом, к 1 июня следует обновить 12 500 карт, пишет Eesti Päevaleht.

Департамент полиции и погранохраны предъявил производителю ID-карт Gemalto претензию о нарушении требований безопасности и предъявил денежное требование. Производитель отрицает нарушение.

”Они вчера поздно вечером отреагировали на это требование и все отрицали. Больше они не отвечали”, — сказала эксперт по документам Департамента полиции и погранохраны Кайа Кирх. По словам эстонских экспертов, вести переговоры с Gemalto было трудно: фирма и слышать не желала об обнаруженной ошибке.

Сотрудничество Gemalto и Департамента полиции и погранохраны не ладится уже несколько лет. В 2016 ведомство решило сменить Gemalto на другого производителя. В то же время — в сентябре прошлого года — случился настоящий кризис ИД-карт, коснувшийся 750 000 документов. Была обнаружена ошибка к чипах.