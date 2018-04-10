10.04.2018, 17:30

PPA: если сегодня наш пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы из России в Эстонию, то РФ это не признает

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rus.delfi.ee
EST
Eesti idapiir
Eesti idapiirFoto: Argo Ingver

По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Хелен Нейдер-Веэрме, не всегда удается задержать нарушителя границы прямо на месте, а рассказ Константина Чадлина о его пересечении границы не совсем соответствует действительности.

”В Печорах я зашел в лес и вышел на эстонской стороне. Я нашел хутор и спросил, где находится полицейский участок. Хозяйка показала”, — рассказал Чадлин.

По данным департамента, 14 мая прошлого года около 18 часов установленные у границы камеры зафиксировали, как районе деревни Вымморски один человек идет в направлении из России в Эстонию. Пограничники отреагировали на ситуацию и в 18:30 задержали мужчину в деревне Яанимяэ. Мужчина признался в пересечении границы и изъявил желание ходатайствовать о международной защите. Он был задержан и направлен в центр задержания, где начался процесс рассмотрения его ходатайства.

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”Безусловно, не всех незаконно пересекающих границу людей удается оперативно задержать на приграничной территории. При пересечении границы на земле остаются следы, которые в любом случае потом исследуются. Часть незаконных пересечений при помощи собранных доказательств привязываются к конкретным людям”, — сказала Нейдер-Веэрме.

Также, по словам Чадлина, на российской стороне говорят, что у российской погранохраны не хватает людей и охраны как таковой не производится. Представитель департамента признала, что ситуация, касающаяся сотрудничества, действительно сейчас несравнима с той, что была, к примеру, десять лет назад, когда между погранохранами двух государств происходил активный обмен информацией, проводились совместные операции и инциденты расследовались оперативно и при участии обеих сторон.

”Если сейчас эстонский пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы в направлении из России в Эстонию, то Россия, как правило, этот факт не признает. Конечно, охранять границу в одностороннем порядке намного сложнее, чем действуя сообща во имя единой цели”, — посетовала Нейдер-Веэрме.

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”Пытаемся найти компромиссы на уровне представителей погранохраны и за последние десять лет во имя обеспечения безопасности границы мы как увеличили количество пограничников на восточной границы, так и обновили системы мониторинга и начали строительство восточной границы для ее обеспечения вне зависимости от действий или бездействия погранохраны другой стороны”, — сказала она.

Длина контрольной линии Эстония-Россия составляет 338,6 км. Для того, чтобы максимально предотвратить и затруднить незаконное пересечение границы и обеспечить, чтобы пограничники могли оперативно добираться до каждого пункта, необходимо, по ее словам, выстроить всю границу.

”Если пограничники смогу более удобно передвигаться на приграничной территории будет как пешком, так и на транспортном средстве, если они получат хорошую тропу для патрулирования, высокотехнологичные охранные системы, которые, помимо прочего, будут предупреждать о приближающемся к границе человеке, а также ограждение в местах с более высоким риском, то возможности для незаконного пересечения границы тоже уменьшатся”, — заверила чиновник.

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PPA: если сегодня наш пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы из России в Эстонию, то РФ это не признает

10.04.2018
По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Хелен Нейдер-Веэрме, не всегда удается задержать нарушителя границы прямо на месте, а рассказ Константина Чадлина о его пересечении границы не совсем соответствует действительности.
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