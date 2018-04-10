PPA: если сегодня наш пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы из России в Эстонию, то РФ это не признает

По словам руководителя бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Хелен Нейдер-Веэрме, не всегда удается задержать нарушителя границы прямо на месте, а рассказ Константина Чадлина о его пересечении границы не совсем соответствует действительности.
”В Печорах я зашел в лес и вышел на эстонской стороне. Я нашел хутор и спросил, где находится полицейский участок. Хозяйка показала”, — рассказал Чадлин.
По данным департамента, 14 мая прошлого года около 18 часов установленные у границы камеры зафиксировали, как районе деревни Вымморски один человек идет в направлении из России в Эстонию. Пограничники отреагировали на ситуацию и в 18:30 задержали мужчину в деревне Яанимяэ. Мужчина признался в пересечении границы и изъявил желание ходатайствовать о международной защите. Он был задержан и направлен в центр задержания, где начался процесс рассмотрения его ходатайства.
”Безусловно, не всех незаконно пересекающих границу людей удается оперативно задержать на приграничной территории. При пересечении границы на земле остаются следы, которые в любом случае потом исследуются. Часть незаконных пересечений при помощи собранных доказательств привязываются к конкретным людям”, — сказала Нейдер-Веэрме.