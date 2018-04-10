PPA: если сегодня наш пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы из России в Эстонию, то РФ это не признает

Также, по словам Чадлина, на российской стороне говорят, что у российской погранохраны не хватает людей и охраны как таковой не производится. Представитель департамента признала, что ситуация, касающаяся сотрудничества, действительно сейчас несравнима с той, что была, к примеру, десять лет назад, когда между погранохранами двух государств происходил активный обмен информацией, проводились совместные операции и инциденты расследовались оперативно и при участии обеих сторон.

”Если сейчас эстонский пограничник зафиксирует незаконное пересечение границы в направлении из России в Эстонию, то Россия, как правило, этот факт не признает. Конечно, охранять границу в одностороннем порядке намного сложнее, чем действуя сообща во имя единой цели”, — посетовала Нейдер-Веэрме.

”Пытаемся найти компромиссы на уровне представителей погранохраны и за последние десять лет во имя обеспечения безопасности границы мы как увеличили количество пограничников на восточной границы, так и обновили системы мониторинга и начали строительство восточной границы для ее обеспечения вне зависимости от действий или бездействия погранохраны другой стороны”, — сказала она.

Длина контрольной линии Эстония-Россия составляет 338,6 км. Для того, чтобы максимально предотвратить и затруднить незаконное пересечение границы и обеспечить, чтобы пограничники могли оперативно добираться до каждого пункта, необходимо, по ее словам, выстроить всю границу.

”Если пограничники смогу более удобно передвигаться на приграничной территории будет как пешком, так и на транспортном средстве, если они получат хорошую тропу для патрулирования, высокотехнологичные охранные системы, которые, помимо прочего, будут предупреждать о приближающемся к границе человеке, а также ограждение в местах с более высоким риском, то возможности для незаконного пересечения границы тоже уменьшатся”, — заверила чиновник.