Позвали на Балтийский и поставили перед фактом: скандальный предприниматель должен школьным друзьям круглую сумму. Сегодня же!

Ссора между давними школьными друзьями берет начало в 2005 году. Тогда Пярну принадлежал Тартуский автобусный парк, или Tarbus.

Позже Tarbus объединили с еще семью автобусными фирмами: Пярн, Вихман, Прууль, Айвар Урм и Анти Сельг заключили сделку. Так получился весьма успешный ”автобусный гигант” GoBus, парк которого сегодня насчитывает порядка 400 единиц. Контрольный пакет акций принадлежал Пярну.

Все пятеро когда-то учились в одной школе — в Тартуской гимназии Мийны Хярма. Не в одном классе.

Пярн утверждает, что в один момент любимые однокашники пришли к нему с речами, мол, акции должны быть поделили равно, а не так, что у Пярна — 50%, а остальные 50% поделены между остальными. У каждого должна быть пятая часть целого.

„Меня поставили перед фактом. Позвали на Балтийский вокзал и сказали: ”Так нельзя, чтобы у тебя — 50%, а у других, бедных однокашников, 50% на четверых. Айво, черт побери, должно быть поровну! Вихман сказал, что, мол, если я не отдам, он сам возьмет”, — поведал Пярн.

”Я сказал, что силой не пойдет. То есть я был согласен. Это было довольно глупое решение с моей стороны. Но Марсель пообещал, что это 20% у меня никогда не отнимет. Они есть и будут”.

Речь идет о 400 000 евро.