Пожилые жители районов Пыхья-Таллинн и Кесклинн смогут присоединиться к киноклубу

Во вторник, 27 июня, старейшина района Кесклинн Таави Пукк и старейшина района Пыхья-Таллинн Раймонд Кальюлайд подписали договор о сотрудничестве, целью которого является проведение пилот-проекта "Киноклуб для пожилых". Члены данного клуба смогут в августе и сентябре смотреть фильмы из золотого фонда эстонской киноклассики. Присоединение к клубу и просмотр фильмов для членов клуба бесплатные, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

В число приоритетов районных управ наряду с благоустройством и заботой о малообеспеченных семьях, входит также отстаивание интересов пожилых людей.

Старейшина района Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд отметил, что именно для того, чтобы лучше понимать проблемы и нужды пожилых людей, в текущем году при районной управе был создан т.н совет пожилых людей. Целью создания такого совета было приобщение пожилых людей к обсуждениям и решениям проблем, касающихся именно их возрастной группы.

Также в начале этого года был проведен благотворительный проект, в рамках которого школьники района Пыхья-Таллинн доставили одиноким пенсионерам комплекты с самыми необходимыми продуктами и товарами обихода. Проект был настолько успешный, что было решено проводить подобные проекты и в будущем. "Новый киноклуб для пожилых - продолжение зимнего благотворительного проекта, целью которого является предоставление возможности проведения досуга пожилым людям и пенсионерам. Именно это советовали и спрашивали многие жители нашего района".

Старейшина района Кесклинн Таави Пукк добавил, что в рамках проведения проекта "Новое управление" в управу поступило множество предложений о предоставлении пожилым людям возможности встреч в неформальной обстановке и разнообразии досуга для пожилых людей. "Люди нуждаются в общении со своими сверстниками, хотят обмениваться мнениями и обсуждать насущные проблемы. Почему бы все это не обьединить — просмотр фильмов, приятное общение не только со своими знакомыми, но и с друзьями из соседнего района. Надеюсь, что люди примут активное участие в данном проекте и тем самым мы положим начало хорошей и крепкой традиции" — добавил Пукк.

К киноклубу могут присоединиться пожилые жители районов Кесклинн и Пыхья-Таллинна. Это можно сделать в управе района Кесклинн ( Нунне 18, тел. 6457200, kesklinn@tallinnlv.ee) и в управе Пыхья-Таллинна ( Нийне 2, тел. 6457060, pohja@tallinnlv.ee).