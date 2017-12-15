Пожилые таллинцы получат социальный дом

По сообщению Раэпресс, завершается подготовка к проведению тендера на проект социального дома для пожилых людей.

Как сообщила вице-мэр столицы Эха Вырк, тендер будет объявлен уже в январе.

Дом должен иметь примерно 75 квартир и общественные помещения. Располагаться он будет в Копли, на улице Малева, 18. Общая предполагаемая стоимость проекта — 7,5 миллиона евро. В бюджете на 2018 год предусматриваются 400 тысяч евро на его проектирование.

Строительство предполагается начать весной 2019 года, чтобы дом обрел обитателей летом 2020- го. Город намерен ходатайствовать о субсидии на строительство со стороны государства. Взвешивается также возможность создания многоквартирных домов для пожилых людей в сотрудничестве с частным сектором путем установления права застройки.

Из других социальных объектов, как отметила Вырк, основными в 2018 году станут реконструкция дома на улице Парги, 10 и социального дома на бульваре Сыпрузе, 5. Реконструкция первого из них должна завершиться в марте 2019 года и обойдется почти в 8 миллионов евро, из которых 1,8 миллиона — субсидия Kredex. В результате будут получены 265 современных квартир. Второй объект должен быть готов в сентябре 2019 года.

На инвестиции в области городского хозяйства в бюджете на 2018 год выделяются 5,1 миллиона евро.