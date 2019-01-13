Пожилые люди из Кристийне могут бесплатно посещать баню на улице Рауа

”Управа района Кристийне предоставляет пожилым людям возможность бесплатно посещать баню на улице Рауа уже с 2016 года. Поскольку люди продолжают проявлять интерес к этой услуге, было решено, что и в этом году будет возможность бесплатно посещать баню. Многие люди из тех, кто пользуется данной услугой живут в старых зданиях, где нет надлежащих условий для мытья или попросту нет бани. Услугой пользуются ежемесячно в среднем около 80 пожилых людей, это число стабильно сохраняется на протяжении всех этих лет”, — сообщил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Баня на Рауа — одна из старейших бань Таллинна, которая была вновь открыта, после полной реставрации, пять лет назад. Сауна находится по адресу ул. Рауа 23.

Для посещения бани нужно обратиться в Центр деятельности Кристийне, где выдадут бесплатный входной билет. Центр деятельности Кристийне находится по адресу Sõpruse puiestee 5. Бесплатно посетить баню можно один раз в месяц, с понедельника по пятницу с 11 до 15 часов. Во время посещения сауну можно использовать в течение двух часов.