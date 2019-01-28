Пожертвовавший Центристской партии бизнесмен получил желаемую отмену детальной планировки

По словам Михайлова, пожертвование и отмена планировки никак не связаны между собой, а Центристскую партию он поддержал в знак признания хорошего руководства городом.

До этого Михайлов не делал пожертвований Центристской партии, но, по его словам, ранее он поддерживал и другие партии, и может и в дальнейшем оказывать финансовую поддержку Центристской партии.

В начале прошлого года фирма Fausto Capital обратилась к городской администрации с просьбой отменить детальную планировку квартала Сосси, расположенного между Тартуским шоссе, железной дорогой Таллинн-Тапа и улицей Масина. Fausto Capital хотела объединить принадлежащие ей участки со строительным комплексом из рекоструируемых объектов недвижимости.

Вице-мэр Таллина Андрей Новиков сказал, что вопросы, связанные с детальными планировками — это обычная работа мэрии и при всех решениях исходят из закона.