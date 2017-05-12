Пожарная тревога прервала госэкзамен по математике в Гимназии Густава Адольфа

Пожара не было, но возможно, что абитуриентам придется заново сдать первую часть госэкзамена в конце мая .

Сегодня в 10:44 в Гимназии Густава Адольфа сработала пожарная сигнализация. В это время там сдавали госэкзамен по математике учащиеся Ваналиннаской гимназии для взрослых.

Всех людей эвакуировали, и спасатели проверили здание, но пожара не обнаружили.

Аннели Ааб из организующего госэкзамены целевого учреждения Innove сказала Delfi, что не помнит, чтобы что-то такое случалось когда-либо ранее. Ааб заверила, что в 12:45 продолжится вторая часть состоящего из двух частей экзамена и с ней все в порядке. То, придется ли написать ставшую жертвой 20-минутного перерыва первую часть экзамена заново, по ее словам, будет решено в ближайшие часы.