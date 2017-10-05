”Пожалуйста, сделайте так, чтобы папа больше не бил маму.” Леденящие кровь звонки детей в Центр тревоги

Во вчерашнем выпуске передачи “Pealtnägija” были обнародованы записи некоторых звонков в Центр тревоги, в которых несовершеннолетние дети просили прислать полицию, потому что родители дерутся или находятся в состоянии алкогольного опьянения.
Приводим некоторые из них:
-Это...мои мама с папой дерутся. Постоянно.
-Сейчас они тоже дерутся?
-Да.
-В данный момент они тоже дерутся?
-Да, они все время дерутся. (плачет)
-Не плачь, а что они сейчас делают?
-Бьют по лицу.
***
-Здравствуйте, у нас дома насилие.
-Что у вас происходит дома?
-Отец разбил голову.
-Кому отец разбил голову?
-Вроде, мама его толкнула и у отца разбилась голова. А теперь они вроде дерутся.
***
- Вы можете вычислить, где я нахожусь? Меня дома избивает отец. Я не знаю адреса... Я спрятался у соседского дома!
***
-Пожалуйста, сделайте так, чтобы мой папа больше не бил маму. Он бьет ее.
-Будь добр, повтори еще раз, что там с папой?
-Папа бьет маму.
-Чем он ее бьет?
-Эээ... рукой.
-Он раньше это делал?
-Да, несколько раз.
ТОП
***
-Мой отец буянит, ударил маму, все пьяные. Он буянит, потому что мама не захотела спать рядом с ним, потому что он пьяный. Но мама это ему уже говорила.
***
-Я не мог сегодня ночью спать, так как сторожил маму, а то отец обещал зарубить ее топором.
***
-Папа бьет маму! Папа пьяный и все время выгоняет маму из дома!
-Ммм, сейчас он тоже выгоняет?
-Нет, сейчас бьет.
Специалисты призывают всех детей, столкнувшихся с серьезными проблемами, обращаться за помощью в полицию или к другим взрослым.