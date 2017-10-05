”Пожалуйста, сделайте так, чтобы папа больше не бил маму.” Леденящие кровь звонки детей в Центр тревоги

Во вчерашнем выпуске передачи “Pealtnägija” были обнародованы записи некоторых звонков в Центр тревоги, в которых несовершеннолетние дети просили прислать полицию, потому что родители дерутся или находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Приводим некоторые из них:

-Это...мои мама с папой дерутся. Постоянно.

-Сейчас они тоже дерутся?

-Да.

-В данный момент они тоже дерутся?

-Да, они все время дерутся. (плачет)

-Не плачь, а что они сейчас делают?

-Бьют по лицу.

***

-Здравствуйте, у нас дома насилие.

-Что у вас происходит дома?

-Отец разбил голову.

-Кому отец разбил голову?

-Вроде, мама его толкнула и у отца разбилась голова. А теперь они вроде дерутся.

***

- Вы можете вычислить, где я нахожусь? Меня дома избивает отец. Я не знаю адреса... Я спрятался у соседского дома!

***

-Пожалуйста, сделайте так, чтобы мой папа больше не бил маму. Он бьет ее.

-Будь добр, повтори еще раз, что там с папой?

-Папа бьет маму.

-Чем он ее бьет?

-Эээ... рукой.

-Он раньше это делал?

-Да, несколько раз.

***

-Мой отец буянит, ударил маму, все пьяные. Он буянит, потому что мама не захотела спать рядом с ним, потому что он пьяный. Но мама это ему уже говорила.

***

-Я не мог сегодня ночью спать, так как сторожил маму, а то отец обещал зарубить ее топором.

***

-Папа бьет маму! Папа пьяный и все время выгоняет маму из дома!

-Ммм, сейчас он тоже выгоняет?

-Нет, сейчас бьет.

Специалисты призывают всех детей, столкнувшихся с серьезными проблемами, обращаться за помощью в полицию или к другим взрослым.