Поздравление с Днем знаний от министра Майлис Репс

Министра образования и науки Майлис Репс сказала напутственные слова в честь 1 сентября. Читайте полное обращение министра.
Дорогие ученики, учителя, родители и все-все друзья образования!
В Эстонии Новый год начинается дважды — 1-ого января и 1-ого сентября. Сегодня в воздухе чувствуется предвкушение и воодушевление, кажется, что для многих из нас начало учебного года такое же важное событие, как и Новый год.
Впереди вас ждут долгожданные встречи с друзьями и коллегами, с которыми вы не виделись целое лето! И, разумеется, новые знания и открытия.
Пусть в новом учебном году у вас не угасает интерес ко всему новому, чтобы вы, словно маленький ребёнок, могли каждый день задавать вопросы и познавать что-то новое. И самое главное — чтобы это приносило вам радость!
Желаю вам успешного учебного года!
Министр образования и науки Эстонии
Майлис Репс