Поздравление с Днем знаний от министра Майлис Репс

Министра образования и науки Майлис Репс сказала напутственные слова в честь 1 сентября. Читайте полное обращение министра.

Дорогие ученики, учителя, родители и все-все друзья образования!

В Эстонии Новый год начинается дважды — 1-ого января и 1-ого сентября. Сегодня в воздухе чувствуется предвкушение и воодушевление, кажется, что для многих из нас начало учебного года такое же важное событие, как и Новый год.

Впереди вас ждут долгожданные встречи с друзьями и коллегами, с которыми вы не виделись целое лето! И, разумеется, новые знания и открытия.

Пусть в новом учебном году у вас не угасает интерес ко всему новому, чтобы вы, словно маленький ребёнок, могли каждый день задавать вопросы и познавать что-то новое. И самое главное — чтобы это приносило вам радость!

Желаю вам успешного учебного года!

Министр образования и науки Эстонии

Майлис Репс