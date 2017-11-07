"Повышенный интерес общественности обоснован". Уволенная за критику PPA психолог выиграла суд

Критиковавшая Департамент полиции и погранохраны (PPA) в статье-мнении в Eesti Päevaleht психолог, которая потеряла из-за этого работу, выиграла в суде, пишет Eesti Päevaleht.

Прошлой весной Eesti Päevaleht опубликовала статью-мнение консультировавшей нуждающихся в помощи в Центре содержания Харку психолога Урве Каур "Полиция боится зубной щетки?" В ней Каур упрекала полицию в излишней демонстрации власти во время организованной в центре содержания полицейской операции. На примере обращения с одним из своих клиентов, содержащимся в учреждении уйгуром, Каур писала, как, по ее мнению, выражается высокомерие, поверхностность и безразличие чиновников.

Каур работала в центре содержания по заключенному с учебным центром Reiting договору. Через день после выхода мнения представитель Reiting Аннели Циркель сообщила Каур, что ее договор приостановлен и попросила объяснений, почему она "опубликовала полученную в ходе действия договора информацию в прессе, не сообщив договорному партнеру о намерении написать мнение". Якобы неэтично критиковать в газете учреждение, которому оказывают услугу. Циркель пояснила Eesti Päevaleht, что решение о прекращении договора с Каур приняли вместе с Департаментом полиции и погранохраны, причем инициатива исходила от PPA.

Руководитель миграционного бюро PPA Майге Лепп пояснила, что после выхода мнения PPA предложил Reiting оценить, превысила ли психолог свои полномочия, когда опубликовала детали биографии ходатайствующего об убежище, которые стали ей известны в ходе консультирования. Тем не менее, у Каур имелось письменное согласие этого человека.

Обоснования суда

Летом прошлого года Каур подала в Тартуский уездный суд иск о признании недействительным экстренного отказа от своего договора и представляла себя в суде сама.

Тартуский уездный суд решил сейчас, в октябре, что у OÜ Reiting PR не было оснований экстренно отказываться от договора с Каур, и взыскал с фирмы в пользу Каур 832 евро.

"Публикация негативной статьи может быть оправданной, если за нее говорят весомые интересы истца или общественности. По оценке суда, в данном случае нельзя считать публикацию статьи истца нарушением обязанности лояльности", — пояснил судья Вахур-Пеэтер Лийн в решении. "Дело в том, что как центр содержания, так и PPA — общественно-правовые учреждения, осуществляющие публичную власть. В случае таких учреждений обоснован повышенный интерес общественности к их деятельности и имеет место значительный общественный интерес, чтобы их деятельность была как правомерной, так и этичной. Поэтому PPA и центр содержания, то есть по сути государство, должны иметь ощутимо большую переносимость критики, чем, например, частные лица, которые не осуществляют публичную власть", — сообщил Лийн.

"Таким образом, суд считает, что критика в статье договорного партнера и конечного заказчика ответчика не является обстоятельством, которое в данном случае давало бы основания экстренно отказываться от договора, поскольку интерес и право истца на свободу слова и выражения мнения перевешивает интерес ответчика, чтобы PPA, как его договорного партнера, не критиковали", — подчеркнул судья.

Одновременно суд напомнил, что, согласно части 1 статьи 10 Закона о защите личных данных, с согласия субъекта данных разрешено обрабатывать личные данные. Каур представила суду письменное согласие, которым лицо, о котором шла речь в статье, разрешило ей опубликовать свои данные. "Таким образом, по оценке суда, истец публикацией статьи не нарушил вышеуказанные требования о защите личных данных", — заявил судья.

На основании вышесказанного суд решил, что у ответчика не было оснований экстренно отказываться от договора с Каур.