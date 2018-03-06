Повторный аудит спортцентра "Тондираба": критика учтена

На завтрашнем заседании Таллиннской горуправы будет дан обзор повторного аудита Тондирабаского спортивного центра, основной вывод проверки — замечания, отмеченные в прошлом аудите, по большей части учтены, сообщает Раэпресс.

Повторный аудит проводился Таллиннской службой внутреннего контролера в январе и феврале текущего года. Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что работники спортивного центра преодолели временные сложности, аудит подтверждает, что в рассматриваемый период управление холлом заметно улучшилось. ”Рад отметить, что доходы холла возросли и превысили запланированные в бюджете поступления”, — сказал Белобровцев.

Аудит выявил, что в Тондирабаском спортивном центре приняты меры для совершенствования системы внутреннего контроля. ”После аудита спортивный центр под руководством и контролем департамента по делам молодежи и спорта немедленно приступил к ликвидации выявленных недочетов и приведению в порядок делопроизводства, — отметил Белобровцев. — На сегодняшний день учреждение обновило стратегию, структуру и организацию труда, а также произвело кадровые изменения, отчего деятельность учреждения стала более прозрачной. Также были составлены новые служебные руководства и введены новые правила внутренней организации труда”.

В аудите отмечено, что сложностей при нахождении документов не возникает. Также в аудите подчеркивается, что во время повторной проверки был опубликован план закупок, а также с 2017 г. спортивный центр осуществляет закупки самостоятельно. Введен новый ценник и изменены формы договоров.

”Повторный аудит свидетельствует о том, что в организации работы учреждения заметно улучшилось знание правовых актов и следование добрым обычаям, проводятся консультации с коллегами из департамента по делам молодежи и спорта, городских служб данной сферы, также работники участвуют в общегородских курсах повышения квалификации”, — сказал Белобровцев.

Среди основных недостатков приводятся следующие: упущения есть в организации процедур покупки, в некоторых случаях различные ценовые предложения были неравнозначными. В ходе проверки выяснилось, что необходимы улучшения в передаче имущества в пользование или отчуждении ненужного имущества либо передаче его другим городским учреждениям. Документация учета имущества требует исправления, чтобы обеспечить полный обзор состояния имущества. Одновременно с этим аудит отметил, что рекламные продажи в спортивном центре должны быть увеличены.

Аудит ”Оценка системы внутреннего контроля Тондирабаского спортивного центра” проводился с мая по август 2016 г., окончательный отчет был подписан в ноябре 2016 г. Проверка включала 2015 год и пять первых месяцев 2016.

Горуправа приняла аудит к сведению 22 ноября 2017 г. Повторный аудит был осуществлен в ограниченном объеме, т.е. анализировалось, были ли реализованы предложения, сделанные в результате первого аудита. Введение данного ограничения вызвано тем обстоятельством, что в программе ревизионной комиссии горсобрания проверка в 2018 году законности и целесообразности деятельности Таллиннского департамента по делам молодежи и спорта и подчиняющегося ему Тондирабаского спортивного центра в период с 1 июня 2016 по 31 декабря 2017 года.