Повар Женя продолжил свой криминальный путь

Вандал Евгений Казаков, который стал символом Бронзовой ночи, не смог объяснить, почему он ограбил R-kiosk, пишет специальное издание газеты Eesti Päevaleht, приуроченное к 10 годовщине апрельских событий.

Евгений Казаков получил известность во время массовых апрельских беспорядков: он украл две упаковки гигиенических прокладок, шоколадку и бутылку газированного напитка из ”R-киоска”. В момент кражи Женя был запечатлен фотографом газеты Postimees Лийз Трейманн. Снимок вандала, в глазах которого читалась эйфория, впоследствии был признан лучшей новостной фотографией 2007 года.

Связаться с Евгением журналисту EPL не удалось. По слухам, Казаков живет в России. По крайней мере, еще до начала 2016 года он проживал в Эстонии, поскольку закончилось его условное наказание, которое он получил за новые прегрешения. В уголовном порядке он был наказан за применение физического насилия, а пять лет назад был пойман за вождение в нетрезвом виде.



Фото из уголовного дела.

И уже после Бронзовой ночи Казаков провел некоторое время за решеткой. В ходе следствия выяснилось, что к вышеперечисленным товарам прибавились и другие кражи. В качестве наказания Евгению Казакову назначили тюремное заключение сроком в один год. Женя просил суд дать ему отсрочку в несколько месяцев, поскольку у него родился ребенок, но суд просьбу не удовлетворил. Казаков не явился в тюрьму в назначенное время и все лето провел на свободе. В тюрьму для отбытия наказания он добровольно пришел лишь осенью.

В уголовном деле Казакова есть показания об участии в апрельских беспорядках.

”Когда я прибыл на Пярнуское шоссе, то увидел, что на проезжей части что-то горело, а остановка у кинотеатра ”Космос” была разбита и выброшена на дорогу. Еще я увидел, что киоск рядом с остановкой разгромлен и толпа залезает в него. У меня тоже возникла мысль проникнуть в киоск. Почему именно возникло подобное желание, я объяснить не могу. […] Уже на следующий день или через два дня, мама мне сказала, что моя фотография есть в интернете. Я решил пойти в полицию и написать чистосердечное признание. Сожалею, что так произошло”, — написал Казаков.