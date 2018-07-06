Потребность в опорных лицах для детей с особыми потребностями растет, но где найти специалистов?

”Для опорных лиц существуют высокие ожидания, но четкие профессиональные критерии на сегодня все еще не действуют и каждое самоуправление действует исходя из своего лучшего понимания и возможностей. Для своих опорных лиц мы создали возможности для обучения и организовали рабочие комнаты, чтобы они могли между собой обмениваться опытом и получить полезные уроки от различных ситуаций”, — сказала Сипполь. Но более всего опорные лица ощущают нехватку специального образования.

Как отмечает руководитель социального центра, в этой работе взаимная поддержка — это очень важная часть, потому что мотивация зависит больше от достижения успеха, нежели от зарплаты.

”Соприкасаясь ежедневно с трудными темами, человек не должен ощущать одиночество, иначе он быстро перегорит. Зарплата тут не играет решающей роли, поскольку она у опорных лиц, увы, невелика. Если человек имеет верное отношение, то он занимается этим, потому что ему это нравится и он чувствует, что может внести свой вклад в жизнь конкретного ребенка”, — сказала Сипполь.

Все же в Кейла изыскали возможность для увеличения оплаты опорных лиц и, по словам Сипполь, в этом году именно зарплаты опорных лиц были повышены более всего.

Система поддержки детей должна целиком работать устойчиво

Опорные лица часто находятся в самом центре опорной системы для детей и многое зависит от работы именно опорного лица — ведь именно оно день ото дня находится с ребенком в непрерывном контакте.

”Поэтому важно, чтобы ребенок и опорное лицо ладили между собой, в противном случае ожидаемый результат недостижим. Также должно хорошо складываться сотрудничество между разными сторонами — в этом процессе задействована семья, специалисты детских учреждений и при необходимости и специалисты по защите детей. Именно поэтому в сотрудничестве с административным отделом горуправы мы перевели всех опорных лиц под ответственность социального центра, где мы можем эффективно наладить сотрудничество и общение задействованных сторон. Также у нас есть возможность при необходимости поменять опорных лиц или же в случае болезни одного работника, сразу заменить его временно другим”, — сказала Рийна Сипполь.

В Кейла эта система за годы хорошо показала себя и все больше применяется тот принцип, что по окончании детского сада опорное лицо вместе с ребенком отправляется в начальную школу. ”Эта возможность дает ребенку чувство стабильности, что очень важно для достижения результатов”, — отметила Сипполь.

Хотя во многих самоуправлениях изысканы возможности для предоставления услуг опорных лиц, эта сфера все еще стоит на глиняных ногах. По оценке Сипполь, у опорных лиц могли бы быть четкие квалификационные требования, организованное и поддерживаемое государством обучение, которое дает предпосылки для повышения мотивации людей через рост зарплаты.

”Работа опорного лица довольно трудна и мы должны больше ценить ее, потому что от работы этих людей зависит последующее житье-бытье маленьких людей!”

Если у учителей летнее время — это скорее период отпусков, то у опорных лиц т. н. каникул нет. ”Летом их работа продолжается с теми же детьми, рядом с которыми они были в школе или в детском саду во время учебного года. Мы организуем для этих детей летние лагеря, чтобы работа с ними была постоянной и осенью, когда начинается новый учебный год, не пришлось все начинать с начала”, — отметила Рийна Сипполь.