06.07.2018, 10:40

Потребность в опорных лицах для детей с особыми потребностями растет, но где найти специалистов?

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rus.delfi.ee
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Потребность в опорных лицах для детей с особыми потребностями растет, но где найти специалистов?
Foto: Keila linnavalitsus

Растущее количество детей с особыми потребностями в обычных школах и детских садах требует больше также и опорных лиц, чтобы в учебной среде было возможно как учиться, так и обучать. К сожалению, положение опорных лиц сегодня очень нестабильно – рабочая нагрузка весьма существенна, но зарплата невелика, а квалификационные требования к специальности неясные, пишет горуправа Кейла.

В Кейла услугу опорных лиц предлагают уже восемь лет. По сравнению с предыдущими годами, количество опорных лиц увеличилось в разы и на сегодня для 20 детей с особыми потребностями Кейла есть 10 опорных лиц, чью работу координирует социальный центр. По словам руководителя Социального центра Кейла Рийны Сипполь, эта система работает в Кейла довольно хорошо, но потребность растет быстрее, чем возможности самоуправления.

Опорные лица ощущают нехватку образования

Работа опорных лиц трудна в эмоциональном плане, часто приходится заниматься болезненными темами и вопросами семейных отношений, что в идеале подразумевает очень основательное образование. Но обучение затратно и не гарантирует того, что человек останется на работе из-за низкой зарплаты.

”Для опорных лиц существуют высокие ожидания, но четкие профессиональные критерии на сегодня все еще не действуют и каждое самоуправление действует исходя из своего лучшего понимания и возможностей. Для своих опорных лиц мы создали возможности для обучения и организовали рабочие комнаты, чтобы они могли между собой обмениваться опытом и получить полезные уроки от различных ситуаций”, — сказала Сипполь. Но более всего опорные лица ощущают нехватку специального образования.

Как отмечает руководитель социального центра, в этой работе взаимная поддержка — это очень важная часть, потому что мотивация зависит больше от достижения успеха, нежели от зарплаты.

”Соприкасаясь ежедневно с трудными темами, человек не должен ощущать одиночество, иначе он быстро перегорит. Зарплата тут не играет решающей роли, поскольку она у опорных лиц, увы, невелика. Если человек имеет верное отношение, то он занимается этим, потому что ему это нравится и он чувствует, что может внести свой вклад в жизнь конкретного ребенка”, — сказала Сипполь.

Все же в Кейла изыскали возможность для увеличения оплаты опорных лиц и, по словам Сипполь, в этом году именно зарплаты опорных лиц были повышены более всего.

Система поддержки детей должна целиком работать устойчиво

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Опорные лица часто находятся в самом центре опорной системы для детей и многое зависит от работы именно опорного лица — ведь именно оно день ото дня находится с ребенком в непрерывном контакте.

”Поэтому важно, чтобы ребенок и опорное лицо ладили между собой, в противном случае ожидаемый результат недостижим. Также должно хорошо складываться сотрудничество между разными сторонами — в этом процессе задействована семья, специалисты детских учреждений и при необходимости и специалисты по защите детей. Именно поэтому в сотрудничестве с административным отделом горуправы мы перевели всех опорных лиц под ответственность социального центра, где мы можем эффективно наладить сотрудничество и общение задействованных сторон. Также у нас есть возможность при необходимости поменять опорных лиц или же в случае болезни одного работника, сразу заменить его временно другим”, — сказала Рийна Сипполь.

В Кейла эта система за годы хорошо показала себя и все больше применяется тот принцип, что по окончании детского сада опорное лицо вместе с ребенком отправляется в начальную школу. ”Эта возможность дает ребенку чувство стабильности, что очень важно для достижения результатов”, — отметила Сипполь.

Хотя во многих самоуправлениях изысканы возможности для предоставления услуг опорных лиц, эта сфера все еще стоит на глиняных ногах. По оценке Сипполь, у опорных лиц могли бы быть четкие квалификационные требования, организованное и поддерживаемое государством обучение, которое дает предпосылки для повышения мотивации людей через рост зарплаты.

”Работа опорного лица довольно трудна и мы должны больше ценить ее, потому что от работы этих людей зависит последующее житье-бытье маленьких людей!”

Если у учителей летнее время — это скорее период отпусков, то у опорных лиц т. н. каникул нет. ”Летом их работа продолжается с теми же детьми, рядом с которыми они были в школе или в детском саду во время учебного года. Мы организуем для этих детей летние лагеря, чтобы работа с ними была постоянной и осенью, когда начинается новый учебный год, не пришлось все начинать с начала”, — отметила Рийна Сипполь.

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