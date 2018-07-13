13.07.2018, 10:18

Потраченные на передачу деньги вернуть! "Русский вопрос" на ПБК назвали скрытой рекламой Центристской партии

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rus.delfi.ee
EST 3
Vastuvõtt Venemaa suursaatkonnas
Ведущий "Русского вопроса" Александр Цукерман.Foto: Tanel Meos

Телепередача "Русский вопрос", которая была заказана властями Таллинна каналу ПБК, является скрытой рекламой Центристской партии — к такому выводу пришла Комиссия по надзору за финансированием партий (КПНФ), пишет rus.err.ee.

Таким образом, центристы должны будет вернуть в городской бюджет все потраченные на производство передачи деньги, сообщает служба новостей "Радио 4", отмечая, что такое решение было принято на состоявшемся 12 июля заседании КПНФ.

"Мы пришли к выводу, что цикл этих передач был заказан с целью организовать политическую рекламу Центристской партии. При этом на данные цели использовались ресурсы города Таллинна. Теперь партии будет сделано предписание, по которому она должна будет вернуть в бюджет города деньги, затраченные на производство и выпуск передач", — пояснил председатель КПНФ Ардо Оясалу.

Точная сумму, которую КНПФ попытается востребовать у Центристской партии, в настоящее время уточняется.

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