Поторопитесь! Продолжается прием ходатайств о назначении школы по месту жительства

На сегодня Таллинскому департаменту образования представлены почти 3000 ходатайств о назначении школы по месту жительства детям, поступающим в первый класс. Заявления можно подавать еще до 15 марта.

По данным Регистра народонаселения, в Таллинне будущих первоклассников, школьная жизнь которых должна начаться 1 сентября нынешнего года, насчитывается около 4800. В школы с общегородским приемом уже поступили почти 500 детей. Недополучены еще примерно 1400 ходатайств, сообщает Раэпресс.

Ходатайства принимаются от жителей Таллинна, зарегистрированных в Регистре народонаселения, в электронном виде — через систему ”eKool” или на бумаге в Таллиннском департаменте образования (б.Эстония, 5а, третий этаж). Формы ходатайства доступны и на сайте электронной системы, и на сайте департамента.

Если ребенок к 1 марта уже получил место в школе общегородского приема, то заявление подавать не надо. Обучение в школах для детей с особыми потребностями можно начать в соответствии с решением комиссии ”Innove Rajaleidja” Таллинна и Харьюмаа.

Вся информация имеется на сайте департамента www.tallinn.ee/haridus в разделе „Leia kiiresti” > „Esimesse klassi 2018”. Контактные данные школ находятся в разделе „Kontaktid”. При необходимости на вопросы ответят специалисты Таллинского департамента образования. Департамент принимает посетителей в понедельник с 8.15 до 18.00, во вторник, среду и четверг — с 8.15 до 17.00 и в пятницу — с 8.15 до 16.00.