Потому что клематис! Ботанический сад приглашает на выставку цветов

С 18 по 20 августа в Таллиннском ботаническом саду пройдут тематические дни «Многолетники и клематис». Посетители смогут принять участие в экскурсиях, ознакомиться с выставкой. На тематических днях можно будет приобрести саженцы популярных и менее известных многолетников, а также спросить совета или получить консультацию специалиста.

Куратор тематического дня Криста Каур считает, что август — прекрасный месяц для того чтобы прогуляться по Ботаническому саду, поскольку на клумбах с многолетниками царит настоящее буйство цвета, сообщается в пресс-релизе.

”Не оставят равнодушным наши обширные коллекции флоксов, астильб и лилейников. Кроме того, можно будет увидеть цветущие посконники, бузульники, эхинацеи, клопогоны, гелениумы, синеголовники, мордовники, рудбекии, хосты и гейхеры”, — добавила Каур.

На тематических днях, которые пройдут с пятницы по воскресенье, будет открыта выставка клематисов и многолетников. Также можно будет приобрести выращенные на хуторах Роогоя и Нырга саженцы клематисов, винограда и других многолетников. На вопросы посетителей о многолетниках, клематисах и винограде ответят опытные растениеводы Таави Кивистик и Криста Кукк.

Программа на 18.08

14:00 — хозяйка хутора Нырга Криста Кукк расскажет о новых интересных многолетниках

Программа на 19.08 и 20.08

12:00 — экскурсия на эстонском языке по экспозициям многолетников Таллиннского ботанического сада

13:00 — экскурсия на русском языке по экспозициям многолетников Таллиннского ботанического сада

14:00 — хозяйка хутора Нырга Криста Кукк расскажет о новых интересных многолетниках

На выставку можно попасть по цене обычного билета.