Потомок внебрачного графского сына и "красного" спецназовца: почему предполагаемый шпион Метсавас сменил фамилию?

Задержанные по подозрению в государственной измене отец и сын Петр Волин и Денис Метсавас происходили из очень интересной семьи. По данным генеалогического портала geni.com и сведениям жителей Выру, среди предков предполагаемых изменников в 19 веке был внебрачный сын графа, а в 20-м - пламенный революционер и боец спецподразделения Красной Армии.
Предки семьи Метсвас-Волиных всегда жили в Южной Эстонии, на территории нынешнего Выруского уезда ЭР и Печорского района Псковской области РФ. Майор Сил обороны Денис Метсавас некогда отказался от фамилии отца и взял себе фамилию предков — живших в 19-м веке крестьян или хуторян Метсавас. Интересен факт, что, судя по данным генеалогического портала, пра-пра-прадедом "шпиона" будто бы являлся знаменитый в Эстонии "ржаной граф" Фридрих фон Берг из Сангасте. Его история тоже примечательна, он был племянником российского генерал-фельдмаршала графа Фридриха фон Берга (Федора Федоровича фон Берга), военачальника, дипломата, наместника Финляндии, Эстляндии и Польши в 19-м веке.
У помещика, родившегося в Сангасте (Шлосс-Загниц) в 1845-м и дожившего до 93-х лет, было несколько внебрачных детей. Одним из них был Пеэтер Метсавас (Peeter Metsavas), прижитый графом в 1875-м году с Анн Волин (девичья фамилия Метсавас, официальным мужем значится некто Peter Wolin). У этого Пеэтера был сын, тоже Пеэтер (род.3.06.1895 в Сангасте, умер в 1942-м), у которого, в свою очередь, в Ленинграде в 1924-м году родился мальчик, получивший при рождении интересное имя Октрев (Октябрьская революция). Именно Октрев Волин (умер в 1997-м в Выру) являлся отцом задержанного Петра Волина.
По имеющимся сведениям, Октрев Волин воевал в передовых частях Красной Армии, вошедших в 1944-м году в Эстонию. В советское время работал в Выруской школе то ли директором, то ли учителем НВП (начальной военной подготовки). В 1953-м году в семье Волиных родился сын Петр, который потом учился в той же Выруской школе, в 1971-м пошел в армию, попав в Пограничные войска КГБ СССР. Служил в Таллинне до 1979 года.
В 1980-м у Петра Волина родился сын Денис, вместе с которым они в 1990-х годах получили гражданство Эстонии по своим предкам, жившим на территории ЭР до 1940-го года. Предположительно тогда же Денис взял себе фамилию своих предков Метсавас. С 1998-го Денис служил в Силах обороны Эстонии. 3 сентября 2018-го потомков графа и пламенного революционера, отца и сына Петра Волина и Дениса Метсаваса задержали по подозрению в госизмене и шпионаже в пользу России.
Так выглядит краткий пересказ истории семьи Волиных-Метсавас, жившей на переходившей из рук в руки разных государств территории и во времена смены исторических эпох и государственных формаций. Эта история вполне могла бы стать основой для сценария захватывающего шпионского фильма, предварительный финал которого стал достоянием общественности накануне.