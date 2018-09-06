Потомок внебрачного графского сына и "красного" спецназовца: почему предполагаемый шпион Метсавас сменил фамилию?

Предки семьи Метсвас-Волиных всегда жили в Южной Эстонии, на территории нынешнего Выруского уезда ЭР и Печорского района Псковской области РФ. Майор Сил обороны Денис Метсавас некогда отказался от фамилии отца и взял себе фамилию предков — живших в 19-м веке крестьян или хуторян Метсавас. Интересен факт, что, судя по данным генеалогического портала, пра-пра-прадедом "шпиона" будто бы являлся знаменитый в Эстонии "ржаной граф" Фридрих фон Берг из Сангасте. Его история тоже примечательна, он был племянником российского генерал-фельдмаршала графа Фридриха фон Берга (Федора Федоровича фон Берга), военачальника, дипломата, наместника Финляндии, Эстляндии и Польши в 19-м веке.

У помещика, родившегося в Сангасте (Шлосс-Загниц) в 1845-м и дожившего до 93-х лет, было несколько внебрачных детей. Одним из них был Пеэтер Метсавас (Peeter Metsavas), прижитый графом в 1875-м году с Анн Волин (девичья фамилия Метсавас, официальным мужем значится некто Peter Wolin). У этого Пеэтера был сын, тоже Пеэтер (род.3.06.1895 в Сангасте, умер в 1942-м), у которого, в свою очередь, в Ленинграде в 1924-м году родился мальчик, получивший при рождении интересное имя Октрев (Октябрьская революция). Именно Октрев Волин (умер в 1997-м в Выру) являлся отцом задержанного Петра Волина.