Потерявший семью в пожаре кемеровчанин пойдет во власть от ”Единой России”

Игорь Востриков, семья которого погибла при пожаре в кемеровском торговом центре ”Зимняя вишня”, примет участие в праймериз ”Единой России” по выборам в областной совет депутатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заместителя руководителя исполкома партии в регионе Степана Дубкова.

”Игорь Востриков — участник предварительного голосования для определения кандидатов от "Единой России". Вчера закончился срок подачи заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании от партии 3 июня”, — уточнил он. Сам Востриков отказался комментировать эту информацию.

Пожар в ТЦ ”Зимняя вишня” произошел 25 марта. В здании не работали аварийные выходы и система оповещения. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе поджог и неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

По словам Вострикова, при пожаре погибли его жена, трое детей и сестра. Кемеровчанин стал один из организаторов митинга, который прошел у здания местной администрации через несколько дней после пожара.

Во время акции вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил мужчину в попытке пиара. ”Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?” — сказал ему чиновник. Чуть позже Цивилев на коленях просил прощения у родственников погибших и пострадавших от пожара.