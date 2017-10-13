Потерять все: Рыйвас подал в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу, что дальше?

Вчера Eesti Päevaleht и Delfi написали о том, что в конце сентября часть чиновников делегации Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) устроила в Малайзии вечеринку, на которой происходили непристойные вещи. В делегацию входил и бывший премьер-министр Эстонии реформист Таави Рыйвас, которого одна из участниц мероприятия обвинила в домогательствах и который в связи с разразившимся скандалом решил подать в отставку с поста вице-спикера Рийгикогу.

Покидая кресло вице-спикера, Рыйвас продолжит в качестве депутата, аргументируя это тем, что он избран в парламент множеством голосов, и, уйдя в отставку с должности члена Рийгикогу, он обманул бы своих избирателей.

Вчера вечером в прямом эфире Postimees Рыйвас заявил, что не целовал эту девушку и не задирал ей платья, но ему стыдно за то, что ситуация оказалась за гранью. Репортеру ”АК” Рыйвас сказал, что его поведение нельзя назвать домогательством. ”Но то, что несколько женщин чувствовали себя плохо, несомненно”, — признал он и добавил, что сам он был связан только с инцидентом на танцполе. На вопрос о том, лжет ли эта девушка, Рыйвас ответил, что они по-разному понимают детали.

В интервью передаче ”Ringvaade” на ETV Рыйвас отметил, что его отставка обусловлена политическими нападками, которые ставят под удар как его самого, его семью, так и партию. ”Мне легче взять политическую ответственность, чем позволить важным для меня людям оказаться под давлением”, — сказал он, подчеркнув, что его жена Луиза сейчас очень переживает.

Издание написало, что в центре одного из инцидентов оказалась девушка Катрин, у которой с одним из делегатов во время неофициальной части визита завязалась беседа. ”Это был совершенно обычный разговор. Мы познакомились, поговорили о его жене. Он спросил меня, что меня привело в Малайзию, поговорили об этом”, — вспоминает женщина. Через какое-то время собеседник пригласил ее танцевать, но делал это, находясь слишком близко. Затем в какой-то момент он выдернул Катрин с танцпола, зажал за углом меж двух холодильников и поцеловал.

”Уже в поцелуе он был очень агрессивный, это уже было неприятно, но на этом все не закончилось. Дальнейшее полностью вышло из-под контроля: она задрал мне платье и начал лапать”, — рассказывает она.



В оригинале статьи указано, что ее выход в таком виде (без имен и упоминания более серьезных деталей) является компромиссом между сторонами. Соглашение было заключено позавчера в результате двухчасового разговора между Рыйвасм и Катрин в ресторане Pull. По договоренности, Рыйвас должен принести Катрин публичные извинения. Девушке этот вариант подходил. Она отметила, что напротив нее в ресторане сидел мужчина, который боялся потерять все и понял, что сделал что-то очень неправильное.

В интервью Postimees Рыйвас сказал, что из статьи были удалены детали, поскольку тот, кто о них рассказал, позже от них отрекся. Однако в действительности приуменьшение обстоятельств было вызвано тем, что обе стороны посчитали их слишком жесткими. Картин посчитала, что ни один ребенок не должен читать о своем отце чего-то подобного и что семье тоже лучше не знать подробности.

В прямой студии Postimees Рыйвас неоднократно заявлял, что не целовал девушку, не задирал ей платья и не лапал.

Случившееся нанесло урон и имиджу EAS.