Потерпевший аварию в Финском заливе сухогруз Glory Hongkong доставлен в Таллиннский залив

Потерпевший аварию в Финском заливе сухогруз Glory Hongkong в субботу до полудня доставлен буксиром в Таллиннский залив. Компания-собственник судна в пятницу заключила соответствующее соглашение о буксировке, пишет rus.err.ee со ссылкой на BNS.

Финская газета Ilta-Sanomat уже с утра в пятницу написала, что судно скорее всего будет отбуксировано в Таллинн.

Сигнал бедствия сухогруза Glory Hongkong под панамским флагом поступил в спасательный центр Хельсинки 8 марта в 12:41. По сообщению экипажа, в машинном отделении судна была протечка, машинное отделение герметично закрыли, опасности затопления для судна нет.