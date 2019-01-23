Поступает всё больше сообщений о неподобающем обращении с животными

”Разумеется,не все случаи неподобающего обращения связаны с прямой жестокостью, большинство из них касаются условий содержания животных. Например, у собаки нет хорошей будки, её шерсть в плохом состоянии и грязная, собаку содержат на короткой цепи или долгое время содержат в тесных условиях, например,на балконе. Такие нарушения представляют опасность для физического и психического здоровья животного", — комментирует руководитель по прямой помощи животным ЭОЗЖ Маргит Мидро.

"Крайне печально наблюдать, что у нас,по-прежнему, является большой проблемой утопление или другие способы убийства нежелательного потомства животных. Хотя избежать появления нежелательного потомства можно очень легко,стерилизуя или кастрируя животное.Нередки также случаи ,когда животное бьют и даже избивают в общественном месте. Часто это случается с собаками, которых владельцы не смогли научить правильно себя вести, и для того, чтобы призвать животное к порядку в общественном месте, зачастую используют насилие", — добавляет Мидро.

В прошлом году поступило много сообщений ( в среднем, 80 сообщений в месяц) и по поводу бездомных животных, раненых или заблудившихся птиц и диких животных.