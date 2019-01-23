Поступает всё больше сообщений о неподобающем обращении с животным.

В 2018 году на инфолинию Эстонского общества защиты животных (ЭОЗЖ) поступило 3033 сообщения. По содержанию жалоб преобладает неподобающее обращение с животными. О подобных случаях сообщали в среднем 33 раза в месяц.
”Разумеется,не все случаи неподобающего обращения связаны с прямой жестокостью, большинство из них касаются условий содержания животных. Например, у собаки нет хорошей будки, её шерсть в плохом состоянии и грязная, собаку содержат на короткой цепи или долгое время содержат в тесных условиях, например,на балконе. Такие нарушения представляют опасность для физического и психического здоровья животного", — комментирует руководитель по прямой помощи животным ЭОЗЖ Маргит Мидро.
"Крайне печально наблюдать, что у нас,по-прежнему, является большой проблемой утопление или другие способы убийства нежелательного потомства животных. Хотя избежать появления нежелательного потомства можно очень легко,стерилизуя или кастрируя животное.Нередки также случаи ,когда животное бьют и даже избивают в общественном месте. Часто это случается с собаками, которых владельцы не смогли научить правильно себя вести, и для того, чтобы призвать животное к порядку в общественном месте, зачастую используют насилие", — добавляет Мидро.
В прошлом году поступило много сообщений ( в среднем, 80 сообщений в месяц) и по поводу бездомных животных, раненых или заблудившихся птиц и диких животных.
При поступлении жалобы, мы выбираем подходящее решение,исходя из необходимости и своих возможностей- занимаемся проблемой совместно с сообщившем о ней человеком, консультируя его, удалённо при помощи фотографий или видео, привлекаем другую организацию по помощи животным или отправляемся на место сами. Проводить контрольные визиты помогают Обществу, в основном, волонтёры.Люди из Общества Защиты Животных проводят такие проверки на дому у частных лиц,в зоомагазинах, на зверофермах и в других местах, где содержатся животные.Кроме того, спасаются птицы и животные, попавшие в опасность или получившие ранение. В прошлом году было проведено 143 контроля и спасения животных.
Если проблему, связанную с животными, недоходное общество не имеет возможности решить самостоятельно, Общество обращается в официальные службы. Таких обращений в прошлом году было составлено 95.
Количество сообщений из года в год разное, но всегда преобладает неподобающее обращение с животными, большинство из которых- нарушение правил содержания. Для того, чтобы помочь большему количеству животных, общество нуждается в волонтёрах.
Узнайте, как вы можете помочь — здесь.