Пострадавший при стрельбе в Metropol: я сидел за столом и вдруг почувствовал удар — началась потасовка и кто-то открыл огонь

Вчера начался судебный процесс по делу о стрельбе в отеле Metropol в Таллинне в феврале прошлого года. В рамках уголовного дела было предъявлено обвинение троим мужчинам в возрасте 37-49 лет.

Паата Сахокия обвиняется в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении с огнестрельным оружием, Алексей Михеев и Владимир Трахов — в содействии.

По словам прокурора, двое последних использовали моральную и физическую помощь для того, чтобы усилить авторитет их ”главаря” Сахокия и для того, чтобы защитить его от возможного сопротивления со стороны жертвы.

Сахокия признал себя виновным частично, Михеев и Трахов вину отрицают.

По словам адвоката Михеева, во время стрельбы мужчина находился в туалете: ”Он не видел случившегося и ему нечего добавить”. Защита Трахова в свою очередь упирает на недостаточность улик.

Кроме обвиняемых, в гуще событий оказался еще один человек: мужчина 1971 года рождения по имени Игорь, которому и прострелили левую ногу. В суде мужчина рассказал, что 2 февраля прошлого года во второй половине дня обедал в ресторане Metropol. В этом ресторане он бывал часто, в том числе вместе с Михеевым, Траховым и Сахокия. ”Я знаком с Михеевым и Сахокия около 3-4 лет, с Траховым очень давно”, — сказал Игорь.

Подробностей того, как обед превратился в потасовку, потрепевший не помнит. По его словам, он сидел в ресторане за столом и вдруг почувствовал удар в область затылка, после чего стал защищаться и завязалась драка. Нападавшего Игорь не видел. Не мог он и сказать, кто именно в него выстрелил.

”Как вы думаете, почему в вас стреляли?” — спросил прокурор.

”Мне не хочется ничего думать. У меня остались очень неприятные воспоминания об этом дне. Что было, то было”, — ответил он.

По словам прокурора, речь идет о личной неприязни, которая вылилась в нарушение общественного порядка. Стороны случившееся не комментируют и в подробности не вдаются.

Игорь подтвердил, что видел Михеева и Трахова в ресторане, но они на него не нападали: ”Я видел их в момент стрельбы, они не могли стрелять”.

Далее были просмотрены записи с камеры видеонаблюдения. ”На видео четко видно, как Трахов заходит в отель и направляется прямо в ресторан”, — начинает прокурор. На другой камере видно, как в это же время Михеев идет в туалет, затем выбегает и берет курс прямо на обеденный зал. ”Происходит потасовка. Сахокия хватается за пистолет. Стреляет”, — комментирует прокурор. Однако, на видео этого не видно, поэтому защита поднимает вопрос о сомнительности доказательного материала.

Михеев, Сахокия и Трахов покидают Metropol. Личности подозреваемых полицией были установлены сразу же, но Сахокия удалось скрыться. Позже в ходе следствия выяснилось, что тот сбежал в Испанию. 13 июля 2017 года он был задержан, а уже в августе доставлен в Эстонию. Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном обращении с огнестрельным оружием. Двум другим мужчинам предъявлено обвинение в содействии тяжкому нарушению общественного порядка. У всех троих действующие уголовное наказания отсутствуют.