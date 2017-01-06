В Ляэне-Вирумаа 5 января в ДТП пострадало три гражданина России: мужчина, женщина и грудной ребенок.

Первоначально их доставили в Ракверескую больницу, вечером женщину в тяжелом состоянии перевезли в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH), а ребенка — в Таллиннскую детскую больницу, пишет rus.err.ee.

Как сказал руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаэв, вечером 5 января женщину и младенца в тяжелом, но стабильном состоянии перевезли в Таллинн. Каково их состояние сейчас, он не знает.

В Северо-эстонской региональной больнице и Таллиннской детской больнице отказались комментировать состояние пострадавших в аварии пациентов, сославшись на деликатность личных данных.

Мужчина находится в Раквереской больнице, по словам Сууркаэва, его состояние стабильно, у него различные переломы.