"Думать о том, что мы можем вынашивать какие-то агрессивные планы в отношении Балтии, — это просто за гранью разумного", — сказал он.
Грушко отметил, что тем не менее продолжается наращивание НАТО вооружений в Прибалтике, выдвигаются предложения направлять туда войска на постоянной, а не ротационной основе. "В результате мы оказываемся в логике, которая совершенно противоречит коренным интересам всех государств, в том числе балтийских", — указал дипломат.
"К сожалению, в этой ситуации ни дипломатические, ни политические методы не будут работать, это зазеркалье, — добавил он. — К сожалению, мы наблюдаем такую проблему на американском пропагандистском поле, когда любая проблема списывается на Россию".