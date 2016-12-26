Предположения ряда членов НАТО о возможной российской агрессии в отношении стран Прибалтики находятся за гранью разумного. Об этом заявил постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко.

"Думать о том, что мы можем вынашивать какие-то агрессивные планы в отношении Балтии, — это просто за гранью разумного", — сказал он.

Грушко отметил, что тем не менее продолжается наращивание НАТО вооружений в Прибалтике, выдвигаются предложения направлять туда войска на постоянной, а не ротационной основе. "В результате мы оказываемся в логике, которая совершенно противоречит коренным интересам всех государств, в том числе балтийских", — указал дипломат.

"К сожалению, в этой ситуации ни дипломатические, ни политические методы не будут работать, это зазеркалье, — добавил он. — К сожалению, мы наблюдаем такую проблему на американском пропагандистском поле, когда любая проблема списывается на Россию".