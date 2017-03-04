Постоянные гости президентских приемов Ильвеса: почему их не было на этот раз?

Сигне Киви, Тынис Мяги, Сийри Овийр, Аарне Салувеэр, Сийм Каллас — это лишь немногие имена тех, кто в этом году не принимал участие в приеме по случаю 99-й годовщину Эстонской Республики.

Издание Õhtuleht покопалось в галереях с предыдущих приемов и отметило ряд изменений. В этом году на мероприятии, например, отсутствовал целый ряд деятелей музыки и культуры: Ленна Куурмаа, Кристина Эхин, Сильвер Сепп, Аарне Салувеэр, Тынис Мяги, Руслан Трочинский, Танель Падар, Пярт Аванди, Юри Аррак, Юллар Сааремяэ, Тийт Оясоо, Эне-Лийз Семпер. Не было в этот раз и Аллара и Анны Леванди.

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Из политических деятелей не было Сийма Калласа с супругой, Сийри и Михкеля Овийр, Сигне и Калью Киви.

Из предпринимателей, юристов и банковских деятелей, которые ранее были постоянными гостями приема, отсутствовали, например, Армин Кару, Райво Варе, Вахур Крафт, Меэлис Мильдер, Леон Гликман, Индрек Лауль, Индрек Нейвельт, Маргус Рейнсалу, Айвар Рехе.

Представитель президентской канцелярии Пирет Перт сказала, что некоторые из отмеченных были приглашены, но по различным причинам не смогли присутствовать. ”Количество приглашенных ограничивается и местом проведения: если помещения более вместительные, то можно пригласить больше народа, и наоборот”, — отметила она.