Поспешите выиграть "зеркалку"! Фотоконкурс "Времена года в Таллинне 2017"

До 15 января еще принимаются работы на очередной конкурс электронных фотографий "Времена года в Таллинне 2017", цель которого увековечить происходившие в городе события, деятельность людей и изменения в картине города в разные времена года.

Снимки могут быть сделаны в течение всего 2017 и января 2018 года, сообщает Раэпресс. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте http://fotokonkurss.tallinn.ee/

Опубликованы удовлетворяющие условиям конкурса снимки будут 16 января. Общественное голосование пройдет с 16 по 21 января на сайте конкурса. Оно определит любимый снимок публики. Комиссия установит лучшие конкурсные работы — победителя и 10 призеров . Присылать можно до 4 фотографий. Они не обязательно должны представлять собой серию на одну тему.

Определенный комиссией победитель получит зеркальную камеру Nikon D3400+18-55mm VR Kit Black.