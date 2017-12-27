Поспешите назвать претендентов на титул "Световая жемчужина Севера"!

До 28 февраля все таллинцы, учреждения и организации города могут представлять предложения о победителях конкурса светового оформления городских сооружений "Световая жемчужина Севера".

Предложения можно представлять по телефону 6 457 191, электронной почте по адресу: hannes.vaga@tallinnlv.ee или почтовому адресу Таллинского коммунального департамента: ул. Мюнди,2, Таллинн, 15 197. В предложении надо указать точное местоположение сооружения, желательно привести также контактные данные производителя работ. При подведении итогов конкурса исходными будут служить эстетический и технический дизайн объекта, стоимость и экономичность проекта, сообщает Раэпресс.

Конкурс проводится ежегодно с 2006 года и способствовал тому, что с каждым годом все больше строений и сооружений Таллинна в темное время года расцвечиваются огнями и украшают город. Победителями конкурса становились главное здание Художественного музея Эстонии, здание театра "Эстония", здание Эстонского драматического театра, освещение фасада Таллинского технического университета и аллеи Академиков, здание "Метро плаза" на углу площади Виру и бульвара Мере, Таллинская телебашня и здание центра "Юлемисте".