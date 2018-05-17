Посольство США в Таллинне по случаю Дня борьбы с гомофобией совместило государственный флаг с радужным

По случаю Международного дня борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший поднял сегодня на территории посольства государственный флаг, совмещенный с радужным, демонстрируя, что для Соединенных штатов Америки все одинаково важны.

”Сегодня мы отмечаем Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией, — говорится на странице посольства в Facebook. — Всеобщая декларация прав человека гласит: ”Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах”. Как и Эстония, мы с уважением относимся к такой общей ценности как права человека и к людям ЛГТБИ-сообщества, и поэтому в честь этого дня над нашим посольством будет развиваться радужный флаг. Вы все одинаково важны для нас!”

Фото: Посольство США в Таллинне

Наша справка:

Трансфобия — враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям.

Трансгендерность — несовпадение гендерной идентичности человека с зарегистрированным при рождении полом.

Транссексуальность — состояние, при котором гендерная идентичность человека противоположна определенному при рождении полу.

Бифобия — неприязнь или дискриминация людей с бисексуальной ориентацией.