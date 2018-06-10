Посольство США: наша команда часто посещает Ида-Вирумаа

Сегодня утром на страничке Facebook посольства США в Таллинне появился пост с признанием о том, что их команда очень часто посещает Ида-Вирумаа.

По этому случаю посольство поделилось фотографией потрясающего вида на Финский залив с обрыва Онтика по дороге в Нарву.

"Продолжаем праздновать столетие Эстонской Республики и предлагаем вашему вниманию очередную фотографию из коллекции ”100 уникальных воспоминаний об Эстонии”. Наша команда посещает Ида-Вирумаа так часто, что было бы обидно не запечатлеть этот потрясающий вид на Финский залив с обрыва Онтика по дороге в Нарву", — значится в посте.