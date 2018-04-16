Посольство РФ выступило с заявлением в связи с "актом агрессии против Сирии"

Посольство РФ в Таллинне опубликовало заявление "в связи с актом агрессии против Сирии":

”Поспешная поддержка ракетного удара, нанесенного 14 апреля США и их союзниками по территории Сирии на основании бездоказательных обвинений, заставляет усомниться в самостоятельности и ответственности внешней политики официального Таллина.

По всей видимости, для эстонских властей пресловутая ”евроатлантическая солидарность” намного ценнее основополагающих норм и принципов международного права, прежде всего Устава ООН, которые были грубо попраны нападением на суверенное государство.

Следовало бы помнить, что те, кто оправдывают акт агрессии против Сирии, являются соучастниками усугубления гуманитарной катастрофы в этой стране, последствия которой в виде распространения терроризма и исхода беженцев уже ощущаются в Европе”.