16.04.2018, 20:25

Посольство РФ выступило с заявлением в связи с "актом агрессии против Сирии"

 (17)
rus.delfi.ee
EST 1
Venemaa Riigituuma valimised Tallinnas
Foto: Tiit Blaat

Посольство РФ в Таллинне опубликовало заявление "в связи с актом агрессии против Сирии":

”Поспешная поддержка ракетного удара, нанесенного 14 апреля США и их союзниками по территории Сирии на основании бездоказательных обвинений, заставляет усомниться в самостоятельности и ответственности внешней политики официального Таллина.

По всей видимости, для эстонских властей пресловутая ”евроатлантическая солидарность” намного ценнее основополагающих норм и принципов международного права, прежде всего Устава ООН, которые были грубо попраны нападением на суверенное государство.

Следовало бы помнить, что те, кто оправдывают акт агрессии против Сирии, являются соучастниками усугубления гуманитарной катастрофы в этой стране, последствия которой в виде распространения терроризма и исхода беженцев уже ощущаются в Европе”.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности трагедии в Кохтла-Ярве, предстоящие сокращения на Sangar и старт госэкзаменов

16.04.2018
Полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве. Девочка и молодой человек были знакомы. Сегодня стало известно, что с тартуского Sangar будет сокращено 65 человек. Также сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".
Подробнее

”Чтобы не выпендривался”. Уволенная главред ETV+ о причинах ухода и сложностях работы

16.04.2018
Руководство государственного телевидения Эстонии объявило об увольнении главного редактора русскоязычного телеканал ETV+ Дарьи Саар, возглавлявшего его с момента запуска в 2015 году. Ее обязанности с 25 мая будет исполнять член правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Урмас Ору, генеральным продюсером собственных программ ETV+ станет Ханнела Липпус. О том, как делать телевидение для русских в Эстонии, и почему ее работа не устраивала руководство, Дарья Саар рассказала в интервью ”Спектр.Пресс”.
Подробнее





-40% Esprit Naiste käekell ES106762002
107,10 €
64,26 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100252
99,- €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
95,20 €
-20% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
119,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106132006
151,20 €
90,72 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €

Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок

16.04.2018
В конце прошлой недели Тартуский уездный суд признал виновной 24-летнюю Кярди, которая от имени своей знакомой разместила на сайте знакомств объявление о поиске отношений для секса.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Надоело сидеть без работы? Хотите изменить судьбу? Этот проект — специально для вас!

16.04.2018
Информация для жителей Таллинна и Харьюмаа.
Для тех, кто хочет работать!

Центр общественной инициативы по интеграции со 2 апреля 2018 года до 1 апреля 2020 года проводит проект, финансируемый Европейским социальным фондом.
Подробнее

ВИДЕО! ”Костя и Великан”: спектакль о мистических страницах биографии первого президента ЭР поставит российский режиссер

16.04.2018
С 25 июля по 5 августа 2018 года в театральном зале бывшей котельной в поселке Виннисту будет демонстрировать спектакль “Костя и Великан”, рассказывающий о трагической судьбе первого президента Эстонской республики Константина Пятса. В качестве постановщика был приглашен известный российский театральный режиссер Александр Огарев. Сегодня на специальной пресс-конференции авторы постановки рассказали о том, как появилась идея спектакля, как рождалась пьеса и что в результате смогут увидеть зрители.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Налоговые реформы-2018: что можно исправить?

16.04.2018
Согласно прошлогоднему рейтингу международного исследовательского центра Tax Foundation, Эстония уже четвертый год подряд возглавляет топ стран Организации экономического сотрудничества и развития с наиболее дружелюбной налоговой системой. По сравнению, например, с соседней Латвией наше государство в плане налогообложения выглядит пока еще более привлекательным. О прочих нюансах эстонской налоговой системы пойдет речь на II таллиннском бизнес-форуме 22 мая 2018 года.
Подробнее