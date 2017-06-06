Посольство РФ в Таллинне пригласило Михала на День России. Он поблагодарил и отказался

После недавних критических заявлений реформиста Кристена Михала в адрес Посольства РФ и некоторых центристов посол России в Эстонии Александр Петров пригласил его на прием по случаю Дня России, который празднуется 12 июня. Михал пожелал хорошего праздника и отказался от приглашения.





Посольство РФ — о целях приглашения

„По прочтении последнего интервью господина Кристена Михала, в котором речь идет — помимо прочего — о ”связях с посольством России”, у нас сложилось впечатление, что задачи и статус дипломатической миссии или нуждаются в дополнительном разъяснении для широкой аудитории, или же сознательно искажаются и эксплуатируются политиками в личных интересах”, — прокомментировал ситуацию пресс-атташе Посольства РФ в Таллинне Денис Мосюков.

Также, по его словам, поскольку Михал ни разу не посещал Посольство России в Таллинне, не исключено, что его тезис — едва ли не о ”порочности общения с российскими дипломатами” — обусловлен именно отсутствием личного опыта. „Мы хотим предоставить господину Михалу возможность самостоятельно, а не из третьих рук, убедиться в том, что российская дипмиссия в Таллинне занимается исключительно тем, чем призвана: наводит мосты и налаживает контакты между нашими странами по принципу взаимоуважительного диалога в духе добрососедства. — рассказал Мосюков о целях приглашения. — Важно понимать, что без таких контактов нормальные конструктивные международные связи невозможны в принципе”.

„Именно с этой целью мы приглашаем его на прием по случаю Дня России. Ответа от господина Михала мы пока не получили, но мы будем рады его видеть на нашем мероприятии”, — резюмировал пресс-атташе.

Михал: спасибо, но нет

По словам Кристена Михала, он бумажное приглашение пока не получил; но поскольку журналисты уже интересуются, пойдет ли он, реформист ответил, что нет.

”Посольство Российской Федерации позвало меня в гости после моего высказывания о том, что вице-мэр и центристский пророссийский идеолог Михаил Кылварт вспоминается мне прежде всего на картинках из ежегодника КаПо, где он встречается с представителями Посольства России. Похоже, новые времена — новые нравы. И они даже не стесняются такого рода связей. Вместо того, чтобы промолчать, говорят, мол, и остальным не стоит стыдиться — выходите на контакт”, — прокомментировал ситуацию Михал.

”Самого этого раритетного приглашения я еще не видел. Но поскольку СМИ уже спрашивают, пойду ли я, то через них же и отвечу: благодарю за приглашение. Желаю хорошего праздника, но — нет”.

Также, по словам Кристена Михала, эстоноземельцы знают, кто их союзники, и что их цели — иные. Если бы кто-нибудь из Посольства РФ встал на эстонскую сторону, то в лучшем случае получил бы билет домой, уверен Михал. ”Деятельность и сила российских спецслужб по защите своих интересов по всему миру — это факт. Если времена изменятся, и Россия станет страной, которая не ищет посредством договора с ”Единой Россией” подступов к управлению Эстонией, такие приглашения можно будет принимать как нечто большее, нежели ”политическое крышевание” своего договорного партнера”, — добавил политик.

”Я вежливо благодарю и желаю хорошего праздника. День России — хорошее напоминание о том, что каждый народ желает независимости. Как народы России в 1990, так и жители Эстонии выбрали свою самостоятельность. Надеемся, что однажды правление Российской Федерации все-таки станет уважать независимость других стран. В этот день на праздник пришло бы много людей. И я — один из них”, — резюмировал Михал.

Напомним, как развивались события. 1 июня реформист Кристен Михал сказал в интервью, что Кылварт водит дружбу с посольством РФ.

”Смотря на Михаила Кылварта, я вспоминаю, что вице-мэр и ведущий русский политик Центристской парии (вместе с Яной Тоом) находится в хороших отношениях с Российским посольством в Таллинне. В ежегоднике КаПо даже есть фотоматериал о том, как Кылварт нежно передает работнику Российского посольства, к примеру, книги”, — ответил Михал.

„Юри Ратас, Михаил Кылварт, пророссийские настроения Центристской партии и жажда дружбы с Путиным — это проблема. В том числе с точки зрения поиска оптимальных возможностей в интересах будущего русскоязычного населения. Прокремлевская политика центристов не отвечает интересам наилучшего будущего Эстонии”, — подытожил реформист.