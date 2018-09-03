03.09.2018, 13:48

Посольство РФ в резкой форме отреагировало на восстановление скандального памятника в Лихула

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rus.delfi.ee
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Ekre mälestussamba üritus
Ekre mälestussamba üritusFoto: Veiko Vares

В воскресенье на кладбище в Лихула EKRE установила копию снесенного 14 лет назад противоречивого ”лихулаского монумента”, где был изображен солдат в немецкой форме. В связи с этим Посольство России в Эстонии опубликовало заявление, осуждающее данные действия.

"С растущей озабоченностью отмечаем, что прославление бывших военнослужащих ”Ваффен-СС” — организации, признанной преступной по приговору Нюрнбергского трибунала, принимает в Эстонии некий культовый характер при полном игнорировании общепризнанных оценок всей человеконенавистнической сущности фашистского режима, чудовищных злодеяний гитлеровцев и их приспешников, в т.ч. на оккупированных немцами в годы Второй мировой войны территориях, включая Эстонию", — пишет посольство в социальной сети Facebook.

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"Особое недоумение вызывает то, что эта вопиющая акция, равно как и прославление эсэсовцев Х. Нугисекса и А. Ребане, ежегодные сборища бывших эсэсовцев в Синимяэ, проходят при полном попустительстве эстонских властей. О том, к чему приводит подобное потакание, наглядно свидетельствует недавнее осквернение мемориала погибшим от рук гитлеровцев евреям и цыганам в Калеви-Лийва. Все это — звенья одной цепи", — значится в заявлении.

"Тем, кто не в ладах с исторической памятью, напомним, что война унесла жизни 27 миллионов граждан Советского Союза. Не подлежат забвению и злодеяния гитлеровских палачей на эстонской земле. Память о невинных жертвах, расстрелянных и сожженных в концлагере в Клоога в сентябре 1944 г., за три дня до прихода солдат Красной армии, призывает всех нас к консолидации ради того, чтобы не допустить повторения всех ужасов прошлой трагедии", — пишет посольство.

"Решительно осуждая состоявшийся в Лихула неонацистский шабаш, считаем необходимым твердо заявить — ради сохранения мирного будущего в Европе, во избежание глумления над памятью миллионов жертв немецких фашистов и их пособников следует положить конец откровенному восхвалению лиц, воевавших за идеи бесноватого фюрера, к чему обязывают сохраняющие полную силу решения Нюрнбергского трибунала, соответствующие резолюции ООН и Совета ЕС", — указано в заключение.

Напомним, что памятник восстановило не правительство ЭР, а местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE). У памятника противоречивое прошлое, сначала его установили в Пярну, затем срочно перенесли в Лихула, откуда также убрали под покровом ночи.

14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс.

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